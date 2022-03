(AGENPARL) – mer 30 marzo 2022 VENERDI’ 1 APRILE 2022

VIA CRUCIS

PER LA ZONA PASTORALE IV

GUIDATA DALL’ARCIVESCOVO

MONS. MARIO DELPINI

DALLE ORE 21.00

SUL PERCORSO:

CHIESA S. AMBROGIO

VIA SPAGLIARDI

PIAZZA DELLA VITTORIA

VIA S. MARIA

VIA S. GIUSEPPE

VIA S. AMBROGIO

PIAZZA MAGGIOLINI.