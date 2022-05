(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

L’Aquila: Siani (Pd), notizia drammatica, ci stringiamo alle famiglie

“Abbiamo appreso adesso una notizia drammatica, a L’Aquila in un asilo, la scuola d’Infanzia Pile Primo Maggio, c’è stato un incidente terribile. Un’auto, per motivi da accertare, ha investito sei bambini. Uno di loro, purtroppo, poco fa è deceduto. Esprimiamo il nostro cordoglio più forte a tutta la comunità dell’Aquila, alla scuola dell’infanzia, alle famiglie e ovviamente alla mamma e al papà del bimbo deceduto. Ringraziamo le insegnanti che in queste ore stanno facendo un lavoro straordinario per tentare di evitare che questa tragedia lasci nelle menti dei bimbi una cicatrice profonda. Ci stringiamo con vivo cordoglio a tutti loro”.

Così in Aula Paolo Siani, deputato del Pd e vicepresidente della commissione Infanzia della Camera.

Roma, 18 maggio 2022

