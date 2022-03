(AGENPARL) – dom 13 marzo 2022 13 marzo 2022

LANUVIO, BONAFONI (LISTA ZINGARETTI): IN BOCCA AL LUPO A ILARIA SIGNORIELLO. CANDIDATURA DI LANUVIO FUTURA È SPERANZA PER LA CITTÀ

“La candidatura di Ilaria Signoriello e il bel percorso avviato in questi mesi attorno al progetto di Lanuvio Futura è di certo un segnale di speranza per la città. Sono convinta che Ilaria saprà rappresentare al meglio la volontà di valorizzare le risorse inespresse di Lanuvio per avviare processi di transizione ecologica e digitale, di sviluppo locale sostenibile, inclusivo e di qualità.

Il partecipato momento di lancio della candidatura di questa mattina testimonia come la città abbia già saputo apprezzare il cammino che ha portato alla condivisione del documentoLa nostra proposta di valore per la Lanuvio futura.

Anch’io mi riconosco nei valori espressi e ascoltati in piazza questa mattina. Non posso che esprimere un grande e affettuoso “in bocca al lupo” a Ilaria, alla coalizione e al comitato promotore di Lanuvio Futura. E sostenere la visione di una città finalmente ecologista, inclusiva e progressista”.

Così in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti