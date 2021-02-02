LANCIO STAMPA OP. REVENGE

(AGENPARL) – mar 02 febbraio 2021 FLASH AGENZIE
Operazione “REVENGE”
ALLE PRIME ORE DELL’ALBA, I CARABINIERI HANNO NOTIFICATO A
CARICO DI 5 SOGGETTI, TUTTI RESIDENTI TRA LE PROVINCIE DI
CUNEO E ASTI, L’ ORDINANZA APPLICATIVA DI MISURE CAUTELARI IN
CARCERE EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRENTO, SU RICHIESTA DELLA
LOCALE PROCURA DELLA REPUBBLICA, PER IL DELITTO DI
ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA ALLA COMMISSIONE DI
REATI CONTRO IL PATRIMONIO.
IL RISULTATO COSTITUISCE ESITO DI UNA ARTICOLATA ATTIVITÀ
D’INDAGINE CONDOTTA DALL’ALIQUOTA OPERATIVA DEL NORM
DELLA COMPAGNIA DI CLES.
I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE SARANNO ILLUSTRATI NEL CORSO
DELLA CONFERENZA STAMPA CHE SI TERRÀ OGGI ALLE ORE 10.30