martedì, Febbraio 2, 2021
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Agenparl

LANCIO STAMPA OP. REVENGE

by Redazione00

(AGENPARL) – mar 02 febbraio 2021 FLASH AGENZIE
Operazione “REVENGE”
ALLE PRIME ORE DELL’ALBA, I CARABINIERI HANNO NOTIFICATO A
CARICO DI 5 SOGGETTI, TUTTI RESIDENTI TRA LE PROVINCIE DI
CUNEO E ASTI, L’ ORDINANZA APPLICATIVA DI MISURE CAUTELARI IN
CARCERE EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRENTO, SU RICHIESTA DELLA
LOCALE PROCURA DELLA REPUBBLICA, PER IL DELITTO DI
ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA ALLA COMMISSIONE DI
REATI CONTRO IL PATRIMONIO.
IL RISULTATO COSTITUISCE ESITO DI UNA ARTICOLATA ATTIVITÀ
D’INDAGINE CONDOTTA DALL’ALIQUOTA OPERATIVA DEL NORM
DELLA COMPAGNIA DI CLES.
I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE SARANNO ILLUSTRATI NEL CORSO
DELLA CONFERENZA STAMPA CHE SI TERRÀ OGGI ALLE ORE 10.30

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