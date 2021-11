(AGENPARL) – Roma, 01 novembre 2021 – Il quotidiano comunista cinese Global Times in un editoriale dal titolo «L’amministrazione Biden non è in grado di incolpare Cina e Russia per le azioni per il clima: editoriale del Global Times» scrive che «il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato domenica a Roma che “non solo la Russia, ma la Cina sostanzialmente non si è presentata in termini di impegni per affrontare il cambiamento climatico”. Si è vantato che gli Stati Uniti sono “la parte più critica” dell’intera agenda del vertice del G20, dichiarando che il successo dei colloqui del G20 è stato in gran parte dovuto alla “diplomazia statunitense”. Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan lunedì ha etichettato la Cina come un “anomalo significativo” e ha affermato che gli Stati Uniti “continueranno a premere” sulla Cina».

Parlando in questo modo di Stati Uniti, Cina e Russia, l’amministrazione Biden ha minato i risultati del G20 e gettato un’ombra sulla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Glasgow. Sia in termini di diplomazia che di azioni, Washington non è qualificata per essere il “leader” dell’azione delle Nazioni Unite per il clima.

Il più grande problema degli Stati Uniti sul cambiamento climatico è l’incoerenza delle sue parole e azioni. Non esiste un piano per promuovere negli Stati Uniti gli impegni di riduzione delle emissioni dell’amministrazione Biden. Una volta che il Partito Repubblicano salirà al potere, è incerto se gli impegni del governo democratico verranno nuovamente ribaltati. Il recente calo delle valutazioni di approvazione di Biden è il più grande dalla seconda guerra mondiale. La possibilità che Biden guidi la politica a lungo termine degli Stati Uniti è stata molto al di sotto del 50 percento. Come possono Biden e la sua amministrazione “guidare” l’azione globale per il clima se non può nemmeno guidare il proprio paese?

L’annuncio di Pechino del picco di carbonio della Cina nel 2030 e della neutralità del carbonio nel 2060 è una promessa solenne. Ora si è trasformato in un’azione dell’intero paese. Quando molti paesi sono ancora impegnati solo in colloqui – compresi gli Stati Uniti le cui parole sono state incoerenti – il doppio controllo è già diventato un duro indicatore dello sviluppo economico e sociale della Cina, che si riflette in tutti gli aspetti.

Le vanterie e le accuse dell’amministrazione Biden mostrano che Washington finora non è riuscita a correggere la sua mentalità dell’umanità che affronta insieme il cambiamento climatico. Sono interessati a svolgere un “ruolo di leadership”. Sono desiderosi di fare pressione sui paesi in via di sviluppo affinché si assumano la responsabilità di ridurre le emissioni oltre le loro capacità. Attraverso questo processo, metteranno in primo luogo gli Stati Uniti ei suoi principali alleati sul “territorio morale” e allo stesso tempo limiteranno i principali paesi in via di sviluppo. Se l’obiettivo può essere raggiunto, a loro non importa.

I paesi sviluppati hanno emesso la maggior quantità di anidride carbonica nell’atmosfera dall’industrializzazione. Per promuovere la transizione del mondo verso l’energia pulita, devono fornire ai paesi in via di sviluppo grandi quantità di assistenza finanziaria e tecnologica. Gli Stati Uniti hanno sollecitato frettolosamente i paesi in via di sviluppo ad aumentare gli obiettivi di riduzione delle emissioni, ma sono stati lenti nel mettere a disposizione fondi e assistenza tecnologica. L’accordo di Parigi stabilisce che i paesi sviluppati dovrebbero fornire 100 miliardi di dollari all’anno in aiuti entro il 2020. Ma secondo quanto riferito i fondi saranno disponibili solo nel 2023, ed è molto incerto.

L’Australia è un paese sviluppato, nonché uno stretto alleato degli Stati Uniti. Ma poiché l’Australia è il principale paese esportatore di carbone, ha mantenuto un atteggiamento distorto nei confronti dell’azione per il clima. Canberra ha preso un impegno dell’ultimo minuto senza sostanza in vista del vertice sul clima delle Nazioni Unite. Prima di incolpare Cina e Russia, Biden avrebbe dovuto schernire il fratellino degli Stati Uniti?

La questione del cambiamento climatico riguarda gli interessi di tutti gli esseri umani, che avrebbero dovuto trascendere la geopolitica. Tuttavia, quando gli Stati Uniti lanciano attacchi geopolitici, nominano sempre Cina e Russia. Quando si parla di cambiamento climatico, l’amministrazione Biden ha criticato ancora una volta Pechino e Mosca. Sta minando la solidarietà dell’azione delle Nazioni Unite per il clima che avrebbe dovuto avere.

L’amministrazione Biden non dovrebbe ostentare i suoi impegni sulla riduzione delle emissioni e usarli come leva per fare pressione su Cina, Russia e altri paesi. Dovrebbe ottenere un impegno dai partiti democratico e repubblicano per sostenere congiuntamente la promessa fatta dall’attuale governo e dare un meccanismo legale che non sarà rovesciato da un nuovo governo.

Il governo degli Stati Uniti deve dire chiaramente al mondo come i suoi impegni di riduzione delle emissioni saranno attuati come politica industriale nazionale. Non possono usare parole in cambio di sforzi reali da parte di altri paesi.