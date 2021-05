CATANZARO I finanzieri del comando provinciale di Catanzaro stanno dando esecuzione ad una misura cautelare personale e reale emessa dalla Dottoressa Emma Sonni, Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme, nei confronti di sei soggetti, appartenenti ad un medesimo contesto familiare, amministratori pro tempore di due società con sede presso l’area industriale di Lamezia Terme, esercenti l’attività di trasporto su strada. In particolare, i militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme stanno notificando l’applicazione della misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare attività d’impresa o uffici direttivi di persone giuridiche e di imprese nei confronti di: A.F., classe ‘65, di Lamezia Terme (CZ); A.M., classe ‘68, di Lamezia Terme (CZ); A.G., classe ‘90, di Lamezia Terme (CZ);A.M.D., classe ‘91, di Cernusco sul Naviglio (MI); A.A., classe ‘96, di Lamezia Terme (CZ) e A.M., classe ‘95, di Lamezia Terme (CZ), nonché il decreto applicativo della misura del controllo giudiziale delle predette società. Contemporaneamente, i finanzieri stanno eseguendo anche un sequestro preventivo di circa 3,5 milioni di euro, costituente il profitto del reato. (News&Com)

