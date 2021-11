CATANZARO Alcune squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, sede centrale e del distaccamento di Lamezia Terme sono impegnate dalle ore 7.30 circa sulla SS280 direzione Catanzaro al km 25, tra gli svincoli di Settingiano e Caraffa per incidente stradale. Due i mezzi coinvolti, un furgone ed un automezzo cassonato adibito al trasporto di rifiuti solidi urbani. A bordo del furgone due passeggeri di cui uno deceduto sul colpo. L’altro occupante, estratto dalle lamiere, è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. La SS280 al momento è bloccata nel tratto interessato dal sinistro sino al termine delle operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenute polizia stradale e Anas per gli adempimenti di competenza. Sulla SS280 direzione Catanzaro si segnalano altri due tamponamenti e disagi per la viabilità. (News&Com)

🔊 Listen to this