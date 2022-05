(AGENPARL) – lun 30 maggio 2022 UNIBG-MIZZOU

L’AMERICA A BERGAMO DA 20 ANNI

Bergamo, 30 maggio 2022 – Un legame ventennale, quello tra l’Università degli studi di Bergamo e l’Università del Missouri – Columbia (USA), che ha il valore di portare un po’ di America in Italia, a Bergamo, e viceversa. Una partnership riconfermata in occasione del 20° anniversario della nascita di questa proficua collaborazione protagonista questa mattina nell’Aula Magna di Sant’Agostino. Presenti all’incontro, oltre ai docenti che tengono le lezioni del Summer Business Program, anche i professori Chuck Franz, ideatore dell’iniziativa, ora in pensione, e Shannon Breske, attuale responsabile dei corsi.

Un accordo che permette agli studenti dei due Atenei di frequentare a Bergamo il Summer Business Program articolato in corsi di insegnamento tenuti in lingua inglese da docenti dell’Università del Missouri e docenti dell’Università di Bergamo.

“La collaborazione tra le Università di Bergamo e del Missouri – commenta il prof. Sergio Cavalieri, Rettore dell’Università degli studi di Bergamo – si inserisce nella fitta rete di rapporti dal respiro internazionale stipulati da UniBg e altri Atenei, europei ed extra EU, per mettere a disposizione degli studenti iscritti un’ampia offerta formativa. In questo caso, la convenzione permette ai nostri studenti di aprire lo sguardo sul mondo, restando a Bergamo e stringendo legami con coetanei e docenti d’oltreoceano.”

I corsi attualmente attivi, erogati in presenza a Bergamo in via dei Caniana dopo due anni di stop imposto dalla pandemia e organizzati dal Dipartimento di Scienze aziendali, sono sei, si svolgono da maggio a giugno e prevedono la partecipazione di studenti iscritti al secondo, terzo anno e fuori corso a corsi di laurea di I livello del Dipartimento di Scienze aziendali e del Dipartimento di Scienze economiche dell’Università degli studi di Bergamo e agli studenti stranieri Erasmus in mobilità presso il Dipartimento.

“Tutto ebbe inizio – racconta il prof. Mauro Cavallone, docente di International Marketing – in seguito alla duplice visita, rispettivamente in Missouri e a Bergamo, dei professori Ulisse Belotti e Chuck Franz con i suoi 20 studenti, in via dei Caniana. Da quel giorno, in seno al Dipartimento orobico di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi, gli studenti sono italiani, Erasmus e USA e sono diventati oltre 2.000. La forza di questo programma risiede nel poter avere a Bergamo professori e colleghi di corso americani, con cui nascono amicizie che durano per tutta la vita, ma soprattutto si apprende una cultura e le relative differenze che, invece di allontanare, avvicinano”.

Per maggiori informazioni sul Summer Business Program: https://www.unibg.it/internazionale/destinazione-unibg/programmi-congiunti-e-summer-school/summer-business-program

