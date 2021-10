(AGENPARL) – ven 01 ottobre 2021 L’Alta Via del Sale individuata come “caso studio” dall’Osservatorio

Turistico Regionale di VisitPiemonte DMO

Beppe Carlevari neo Presidente di VisitPiemonte : “ll prossimo passo

sarà la realizzazione del progetto “Ciclovie Alpi del Mediterraneo” in

collegamento con la ciclabile mare sulle direttrici Ventimiglia

Sanremo e Imperia”

L’Alta Via del Sale è stata individuata dall’Osservatorio Turistico

Regionale di VisitPiemonte DMO come caso studio per il monitoraggio

della domanda turistica outdoor nell’ambito del progetto europeo

Alcotra PITEM Outdoor Data. L’indagine è stata avviata in partnership

scientifica con l’Università di Torino e in accordo con l’ATL del

Cuneese e il coinvolgimento di Conitours, che gestisce l’ingresso dei

mezzi a motore.

Cristina Bergonzo, Responsabile dell’Osservatorio Turistico Regionale

di VisitPiemonte DMO, sottolinea che : “Il modello di monitoraggio che

abbiamo implementato per l’Alta Via del Sale permetterà di continuare

a raccogliere dati nel tempo, mettendo in evidenza le dinamiche di

variazione della domanda e le peculiarità su cui puntare per

sviluppare ulteriormente questo itinerario, che si è già posizionato

come vero e proprio prodotto turistico outdoor di riferimento”.

Beppe Carlevaris, neo Presidente di VisitPiemonte – DMO, spiega che:

“Da quando abbiamo preso in gestione la porta di Limone Piemonte,

seguendo le attività di prenotazione e di promozione dell’Alta via del

Sale, abbiamo riscontrato un incremento dei flussi e un alto

gradimento dalla clientela che prenota sul portale

www.altaviadelsale.com. Il prossimo passo sarà la realizzazione del

progetto “Ciclovie Alpi del Mediterraneo”, un’iniziativa che vuole

mettere in rete tutte le strade bianche che collegano l’Alta via del

Sale con la ciclabile mare sulle direttrici Ventimiglia, Sanremo e

Imperia. Su questo punto stiamo lavorando con la Regione Liguria, la

Regione Piemonte, il PACA e con oltre 20 comuni Italiani e Francesi”.

