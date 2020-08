(AGENPARL) – mer 26 agosto 2020 Laghetto, via libera della giunta all’accordo con Ater per la realizzazione di 40

alloggi erp

Saranno appartamenti riservati prioritariamente agli anziani. Previsto anche uno

spazio polifunzionale per il quartiere

Quaranta alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare prioritariamente agli anziani

di Vicenza e uno spazio polifunzionale ad uso collettivo saranno realizzati da Ater in via

Bartolomeo da Breganze, a Laghetto, su un’area di proprietà del Comune.

Questa mattina, su proposta dell’assessore al patrimonio, la giunta ha dato infatti il suo

assenso alla delibera che riconosce l’interesse pubblico dell’importante operazione,

prossimamente al vaglio del consiglio comunale.

“Dopo 17 anni – dichiara l’assessore al patrimonio – Comune e Ater tornano a siglare un

accordo per costruire nuovi alloggi erp. E saranno case principalmente a disposizione dei

nostri tanti anziani con problemi di tipo abitativo. Anche con questo protocollo infatti, come

già aveva fatto in occasione della definizione dei criteri del nuovo bando erp, la nostra

amministrazione rivendica la scelta di dare prioritariamente una risposta a chi è vissuto, ha

lavorato e ha pagato le tasse in questo territorio, contribuendo fattivamente alla sua

crescita”.

L’operazione prevede che il Comune conceda ad Ater il diritto di superficie per 99 anni su

5.309 metri quadrati di terreno con una potenzialità edificatoria per 15.927 metri cubi.

In cambio Ater realizzerà 40 appartamenti di varie metrature, da destinare completamente

ad alloggi di edilizia residenziale pubblica riservati prioritariamente a nuclei monofamiliari o

bifamiliari di anziani e, in seconda battuta, a nuclei con un solo genitore. Quattro di questi

alloggi, peraltro, saranno ceduti in uso gratuito per 99 anni da Ater al Comune.

Ater, inoltre, dovrà realizzare uno spazio collettivo di circa 100 metri quadrati da cedere in

uso gratuito al Comune, che lo potrà destinare alle diverse esigenze del quartiere con

un’attenzione particolare alle problematiche abitative, sociali e assistenziali. In questo

senso l’assessore ha già preso contatto con l’ordine delle professioni infermieristiche per

la progettazione di interventi mirati a supporto della fascia anziana.

Gli appartamenti e lo spazio polifunzionale troveranno posto in due palazzine costruite in

classe A con massima attenzione agli aspetti energetici e tecnologici. A cura di Ater

saranno realizzati anche i parcheggi e le aree verde esterne.

L’intervento, del valore di 8 milioni di euro, sarà finanziato per 5 milioni e 226 mila euro da

un contributo assegnato dallo Stato e per la restante cifra direttamente da Ater.

🔊 Listen to this