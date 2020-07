LA VALIGIA DELL’ATTORE 2020: PROGRAMMA 30 LUGLIO (“L’AGNELLO”)

(AGENPARL) – mer 29 luglio 2020 Sceneggiatura: Mario Piredda e Giovanni Galavotti

Cast: Nora Stassi, Luciano Curreli, Piero Marcialis, Michele “Dr. Drer” Atzori, Patrizia Mocci, Rose Aste, Sergio Piano, Cristiana Cocco, Federico Chicco Saba, Céline Brynart, Lucia Manca, Laura Mura, Anna Spano, Tiziana Martucci, Claire Haed, Marc Hill, Nataliia Miakshyma, Carlo Antonio Angioni, Anna Paola Marturano

Fotografia: Fabrizio La Palombara

Montaggio: Corrado Iuvara

Scenografia: Pietro Rais

Costumi: Stefania Grilli

Musiche: Marco Biscarini

Suono in presa diretta: Piero Fancellu

Produzione: Articolture, MAT Productions, Rai Cinema

Produttori: Ivan Olgiati, Chiara Galloni per Articolture, Richard Magnien, Marie Mouchel-Blaisot per

MAT Productions.

Con il sostegno di: Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione Sardegna Film Commission, Cineteca Sarda

Anno: 2019

Durata: 98 min

Trailer:



Sito ufficiale:https://www.facebook.com/Lagnello.film/

MARIO PIREDDA

Nato a Sassari nel 1980, dal 1999 vive a Bologna, dove si laurea al DAMS e lavora come regista. Nel 2005 vince il concorso “AVISA – Antropologia Visuale in Sardegna” promosso dall’ISRE e realizza il suo primo cortometraggio, Il suono della miniera. Dal 2009 è socio di EleNfant Film, casa di produzione indipendente. Il suo secondo lavoro, Io sono qui, viene candidato al David di Donatello nel 2011. Nel 2011 gira a Cuba Los aviones que se caen, ed è co-regista del documentario musicale Cervelli in fuga. Nel 2015 è autore del documentario Homeward, girato in Cambogia. Nel 2017 vince il David di Donatello come miglior cortometraggio con A casa mia. Nel 2018 dirige Nina, sesto episodio della serie “13-11”. L’Agnello è il suo primo lungometraggio.

https://www.facebook.com/piredda.mario



LUCIANO CURRELI

Dopo aver studiato recitazione sotto Beatrice Bracco al teatro Argot di Roma, si specializza in arte drammatica con Dominc Defazio, Yoshi Oida e Jean Paul Denizon. Divenuto “acting coach” e fondatore di corsi di formazione, nonché loro insegnante, lavora a stretto contatto con attori come Kim Rossi Stuart, Valentina Cervi, Stefania Rocca, Valerio Mastandrea, Marco Bonini, Simone Gandolfo ed Edoardo Leo, arrivando a dirigere cortometraggi come: “La luna e l’asteroide” con Valerio Mastandrea e Vera Gemma.

Il debutto cinematografico come interprete arriva nel 1992, quando recita nel film di Pasquale Pozzessere Verso Sud con Stefano Dionisi e Antonella Ponziani, cui seguiranno Oasi (1994) e L’anno prossimo vado a letto alle dieci (1995). Dopo qualche puntata di Linda e il brigadiere (1997), appare in pellicole come Girotondo, giro intorno al mondo (1998), Regina Coeli (2000) e Almost Blue (2000) di Alex Infascelli con Lorenza Indovina, Claudio Santamaria, Rolando Ravello, Andrea Di Stefano, Marco Giallini, Cesare Bocci, Regina Orioli, Luis Molteni, Stefano Pesce e Francesco Venditti, apparendo anche nella fiction Uno bianca (2001).

Nel 2016 è nell’esordio nel lungometraggio di Gianclaudio Cappai Senza lasciare traccia.

Sito ufficiale:

