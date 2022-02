(AGENPARL) – Roma, 27 febbraio 2022 – Austria, Danimarca, Svezia, Belgio, Islanda e Italia hanno annunciato la decisione di chiudere il loro spazio aereo agli aerei russi in risposta all’operazione militare di Mosca in Ucraina.

Più tardi domenica, Norvegia, Macedonia del Nord, Paesi Bassi, Spagna, Canada, Francia e Portogallo si sono uniti a questi sei paesi, facendo annunci simili.

“L’Austria sosterrà la chiusura dell’UE dello spazio aereo agli aerei russi”, ha scritto sul suo account Twitter il ministro dell’Azione per il clima, dell’ambiente, dell’energia, della mobilità, dell’innovazione e della tecnologia Leonore Gewessler. “Abbiamo preso tutte le disposizioni necessarie. L’Austria chiuderà immediatamente il suo spazio aereo dopo questa decisione [dell’UE] a tutti gli aerei russi”, ha affermato.

Il ministro degli Esteri danese Jeppe Kofod ha scritto domenica sul suo account Twitter: “La Danimarca chiuderà il suo spazio aereo per gli aerei russi. Alla riunione odierna dei ministri degli Affari esteri dell’UE faremo pressioni per un divieto a livello dell’UE. L’attacco immotivato e spregevole della Russia all’Ucraina deve essere affrontato con sanzioni e condanne internazionali più forti possibili”, ha affermato il massimo diplomatico.

Anche la Svezia si sta preparando a chiudere il suo spazio aereo agli aerei russi, ha detto alla radio svedese il ministro per gli Affari dell’Unione europea Hans Dahlgren. “La misura più efficace sarebbe l’adozione di una decisione congiunta degli Stati dell’UE. La Svezia ora insisterà per fermare i voli [russi] all’interno dell’UE”.

Belgio, Islanda e Italia hanno seguito l’esempio domenica, chiudendo il loro spazio aereo agli aerei russi.

La televisione ARD ha riferito sabato, citando le proprie fonti, che gli stati membri dell’Unione Europea avrebbero chiuso il loro spazio aereo per gli aerei russi. Il canale non ha specificato quando sarebbe stato imposto il divieto. I seguenti paesi hanno già chiuso il loro spazio aereo per gli aerei russi: Regno Unito, Bulgaria, Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Slovenia, Lettonia, Lituania ed Estonia. La Germania ha chiuso il suo spazio aereo per tutti i voli russi dalle 15:00 (17:00 ora di Mosca) di domenica. Il divieto durerà tre mesi. I voli di aiuto umanitario sono esclusi da questo divieto, ha affermato il ministero dei Trasporti.

Il 24 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato in un discorso televisivo che in risposta a una richiesta dei capi delle repubbliche del Donbass aveva deciso di effettuare un’operazione militare speciale al fine di proteggere le persone “che hanno subito abusi e il genocidio del regime di Kiev per otto anni”. Il leader russo ha sottolineato che Mosca non aveva intenzione di occupare i territori ucraini. Il suo obiettivo è la smilitarizzazione e la denazificazione del Paese.