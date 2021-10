(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 “LA STAFFETTA DELLA VITA”

[]Campionato Nazionale ASI – Staffetta in piazza

Sabato 16 Ottobre 2021 dalle 15 presso “La Fortezza Medicea” – Siena

Organizza: ASI | ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI

LA STAFFETTA DELLA VITA è un’iniziativa a carattere nazionale, rientrante nel Campionato Nazionale ASI staffetta in piazza, capace di declinare l’aspetto agonistico culturale e sociale facendo gareggiare le squadre nelle più belle piazze di ogni regione d’Italia. Le selezioni regionali sono state organizzate dai comitati regionali ASI e le squadre vincitrici parteciperanno appunto alla FINALE NAZIONALE che si disputerà a SIENA sabato 16 ottobre presso la Fortezza Medicea a partire dalle 15.

A correre, sono uomini e donne insieme. Nel dettaglio: 5 componenti, 3 uomini e 2 donne. La corsa coinvolgerà il cuore del centro cittadino senese, le squadre sono composte da varie fasce d’età: Under 14, Under 25, Under 35, Under 50 e Over 51.

L’evento si concluderà con la premiazione dei partecipanti che si saranno distinti nel corso della gara. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Siena.

“Mettere al centro dello sport la vita e la famiglia, questo il motivo che mi ha convinta a sostenere questa iniziativa – spiegaFrancesca Appolloni, assessore al Sociale del Comune di Siena– il mio documento unico di programmazione è incentrato, sin dall’inizio, proprio sulla famiglia, mettendo la persona al centro e riconoscendone il valore sociale”.

“Il significato di questa staffetta parte dal valore della famiglia – spiegaSandro Giorgi, responsabile settore atletica ASI– basti pensare che il primo frazionista della gara ha meno di 14 anni, mentre l’ultimo è un Over 51, questo significa che ad essere percorso, tramite lo sport, è tutto l’arco della vita. Questo per noi è il primo anno e partire da una città culturalmente all’avanguardia come Siena è un ulteriore motivo di orgoglio”.

“Come associazione siamo nati nel 1994 e ad oggi contiamo oltre 60mila tesserati e circa 200 società – aggiungeSebastiano Campo, presidente regionale ASI Toscana -siamo presenti in quasi tutte le città della Toscana. La nostra attività di promozione sta cercando di coinvolgere più discipline possibili con l’obiettivo di includere il maggior numero di persone ”.

ASI Associazioni Sportive e Sociali Italiane (già Alleanza Sportiva Italiana) è tra i più importanti e rappresentativi Enti di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI sin dalla sua costituzione nel 1994. Oltre alla sede nazionale, ASI conta 130 sedi territoriali, 70 Settori tecnici-sportivi e più di 5000 operatori e collaboratori presenti su tutto il territorio nazionale.

ASI riunisce le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive e i circoli culturali che decidono di affiliarsi a lei per portare avanti le proprie attività sportive ludico/ricreative e culturali. Attraverso la sua struttura centrale e periferica e grazie al suo tessuto associativo, ASI ogni giorno è impegnata a promuovere e diffondere lo sport e i valori ad esso collegati, nonché a contribuire alla diffusione della pratica sportiva (e del suo insegnamento) come elemento imprescindibile di benessere e civiltà.

