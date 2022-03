(AGENPARL) – gio 10 marzo 2022 FACCIAMO RETE (PER IL BENESSERE PSICOFISICO) FA GOL

LA SQUADRA DELL’ASSOCIAZIONE PERCORSI

PARTECIPERÀ ALLE FINALI NAZIONALI DI MATTI PER IL CALCIO

Facciamo rete (per il benessere psicofisico) è il titolo del progetto che due associazioni

che operano tra Pescara e Chieti, Cosma, capofila – presieduta da Tiziana Arista, e

Percorsi – presieduta da Eugenio Di Caro, hanno avviato per sensibilizzare la

popolazione, in particolare quella giovanile sulle tematiche del disagio psichico.

Nell’ambito di questo progetto (molto articolato e con varie sfaccettature) uno spazio

importante è dedicato allo sport e al calcetto.

Facciamo rete, dunque, assume il doppio significato di rete come collegamento tra

associazioni, e tra loro e la società, ma nel caso specifico sembra quasi un nome scelto

appositamente per richiamare lo scopo del calcio: facciamo rete, facciamo gol.

E bisogna dire che di reti, la squadra di Percorsi ne ha fatte tante.

«Abbiamo iniziato molti anni fa», spiega Fabio Fischietti, da 13 anni psicologo

dell’associazione, «quando organizzammo una prima partita di calcetto e ci

accorgemmo che le abilità sociali dei nostri utenti, persone affette da malattie

psichiche, miglioravano sensibilmente. Chi magari, in altre situazioni, si isolava, non

parlava, quando cominciava a giocare quasi si trasformava: interagiva, si divertiva, si

impegnava. Abbiamo quindi pensato di usare lo strumento calcio per migliorare le loro

capacità e l’autostima. Chiamammo un vero allenatore, Ferruccio Ferri, e dai sei

utenti iniziali siamo arrivati a 23, con una fascia di età amplissima, dai 18 ai 62 anni».

Da quel momento la squadra ha avuto un exploit notevole. All’inizio, infatti, d’accordo

con gli utenti, il team ha affrontato le gare in tornei amatoriali ma regolari, senza

presentarsi come compagine del contesto psichiatrico. Un modo concreto ed efficace

di abbattere lo stigma e il pregiudizio sulla malattia mentale. I risultati, nei

primi tempi, furono ovviamente disastrosi, ma solo per la mancata preparazione fisica.

Però man mano che si andava avanti la formazione cominciò a ottenere i primi punti, e

fu una gioia immensa.

«Abbiamo potuto dimostrare scientificamente», riprende Fischietti, «quanto giocare

in ambiti diciamo così normali possa favorire ancora di più il miglioramento delle

abilità sociali e l’abbassamento dei sintomi psicopatologici».

Nello stesso tempo, però, la squadra di Percorsi ha cominciato a iscriversi a tornei nel

contesto psichiatrico ottenendo molte vittorie in quanto, essendo ben allenati, hanno

potuto far valere la propria migliore preparazione tecnica. La Pescara calcio ha

“adottato” il team, tanto che quando Percorsi si presenta a gare federali, riconosciute

dalla Figc, nel dipartimento Calcio paralimpico sperimentale, gioca con le divise

ufficiali della squadra biancazzurra.

«Siamo riusciti a vincere un torneo Abruzzo-Molise», conclude Fischietti «tanto che a

ottobre di quest’anno parteciperemo alle finali nazionali di Matti per il calcio, torneo

UISP, avendo vinto quello regionale. Mentre a fine marzo parteciperemo al torneo

regionale Abruzzo/Marche del dipartimento Calcio paralimpico sperimentale della

FIGC. I risultati sono eccellenti non solo a livello sportivo ma anche per il reinserimento

di queste persone nella società. E ciò è possibile perché possono portare in un

ambiente lavorativo o di studio, per esempio, il notevole miglioramento dei loro

rapporti all’interno della squadra. Il progetto Facciamo rete, quindi, sta decisamente

facendo gol».