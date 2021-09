(AGENPARL) – Roma, 29 settembre 2021 – La Slovenia ha temporaneamente sospeso l’uso del vaccino COVID-19 di Johnson & Johnson (J&J) dopo la morte di una donna di 20 anni che aveva recentemente ricevuto il vaccino in dose singola, hanno annunciato i funzionari mercoledì.

Il ministro della Salute Janez Poklukar e il capo del gruppo consultivo sulla vaccinazione Bojana Beović hanno preso parte a una conferenza stampa sull’attuale situazione relativa alla malattia da covid-19.

Il ministro della Salute, Janez Poklukar , ha confermato che ieri nel Centro medico universitario di Lubiana si è verificato un caso di sospetto di un grave evento avverso nel tempo connesso alla vaccinazione contro il covid-19 in una giovane donna. La complicazione si è conclusa tragicamente, con il ministro che ha espresso le sue condoglianze ai suoi parenti e chiesto a tutto il pubblico simpatia e rispetto.

Come ha spiegato, non conosce i dettagli del caso, quindi non può commentarlo. Ha assicurato che tutte le necessarie procedure prescritte fossero state avviate per chiarire le circostanze della complicazione. L’UKC Ljubljana ha informato l’Istituto nazionale di sanità pubblica di questo evento e il Ministero della salute ha anche ricevuto una decisione da un gruppo consultivo speciale per la vaccinazione presso l’Istituto nazionale di sanità pubblica, che recita: “Secondo la notifica di un evento avverso grave dopo la vaccinazione Janssen, i membri del gruppo consultivo suggeriscono di sospendere la vaccinazione con questo vaccino fino a quando la situazione non sarà chiarita”.

In linea con la proposta del gruppo consultivo, il Ministero della salute ha invitato l’Istituto nazionale di sanità pubblica a sospendere la vaccinazione con Janssen e ad informare i centri di vaccinazione e altri fornitori di vaccinazioni.

Il ministro ha sottolineato di avere fiducia nella professione e di aver seguito le sue raccomandazioni, e ha quindi sostenuto la decisione del gruppo di esperti, che ha stabilito che questo vaccino dovrebbe essere temporaneamente sospeso dall’uso.

Ad oggi, in Slovenia è stato registrato un solo caso in cui è stato confermato il legame tra vaccinazione e morte, ha affermato il ministro Poklukar. Abbiamo già utilizzato 2,1 milioni di dosi, o quasi un milione di persone sono state vaccinate con entrambe le dosi. Hanno interrotto la vaccinazione con gli effetti collaterali previsti e quindi si sono protetti dalla malattia, che ha tolto la vita a 4.861 persone in Slovenia, più di 100 solo a settembre, ha sottolineato. Ha aggiunto che finora in Slovenia 120.000 persone sono state vaccinate con il vaccino Janssen e ritiene che i benefici della vaccinazione superino i potenziali rischi.

Anche il capo del gruppo consultivo sulle vaccinazioni, Bojana Beović, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e ai parenti della ragazza. Ha confermato che non appena il gruppo di consultazione ha appreso che un possibile evento avverso correlato alla vaccinazione era possibile, ha deciso di sospendere la vaccinazione con Janssen fino a quando non fossero noti i dettagli del caso, quindi decidere come utilizzare il vaccino.

Beovič ha spiegato che il vaccino è registrato senza una restrizione speciale per i gruppi di età, ma ci sono alcune rare controindicazioni. I paesi di tutto il mondo non raccomandano la vaccinazione in determinate fasce di età, ma questa non è una pratica uniforme. Inoltre, la vaccinazione è ancora possibile in alcuni luoghi, ma la persona vaccinata deve essere informata dei possibili effetti collaterali. Nel nostro paese, la persona vaccinata riceve anche un testo in cui sono chiaramente indicati gli effetti collaterali e viene anche consigliato di consultare un medico se si verificano questi effetti, ha affermato Beović.

In primavera, la Camera dei medici slovena ha inviato una circolare a tutti i medici indicando come dovrebbero affrontare tali complicazioni. Beović ha sottolineato che questo è stato un evento estremamente raro e un peccato speciale che sia accaduto in Slovenia. Secondo le statistiche statunitensi, dove solo Janssen è uno dei vaccini vettore, tali complicazioni si sono verificate in 28 casi in più di otto milioni di persone vaccinate con questo vaccino. Tuttavia, quando un caso del genere si verifica con un individuo, tali statistiche sono irrilevanti, ritiene Beović, quindi è consapevole che è necessario rispondere a un caso individuale e quindi decidere in base alle circostanze.

La donna, la cui identità è stata trattenuta, è stata ricoverata in ospedale il 27 settembre in gravi condizioni, secondo quanto riportato dai media locali. È morta di emorragia cerebrale e coaguli di sangue la notte del 28 settembre, pochi giorni dopo aver ricevuto il vaccino monodose, secondo i rapporti.

