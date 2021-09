(AGENPARL) – sab 11 settembre 2021 LA SETTIMANA ENIGMISTICA SCEGLIE FERRARA: FUMETTO RACCONTA LA SPAL PER CONCORSO SPECIALE. SINDACO: “UNA FELICE SORPRESA”

Nel complesso il concorso prevede dieci uscite (l’attuale è la sesta): chi partecipa ogni settimana può aspirare ai premi finali. In palio: una bici, una macchina fotografica, buoni Amazon, una breakfast station, cofanetti smartbox, orologi e zaini.

In queste settimane i soggetti e i temi scelti sono stati i più disparati.

“Siamo onorati, è davvero una bella sorpresa, che conferma ancora una volta l’interesse e l’attenzione che circonda il mondo Spal, la sua grande storia e la tradizione che porta con sé – dice il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, che ha postato le immagini sui propri canali social – . Sono sicuro che anche questa uscita, inattesa e speciale, contribuirà ad accendere ulteriormente i riflettori sui biancazzurri, destando sempre nuova curiosità su Ferrara e la sua squadra. Ringrazio la redazione di piazza Cinque Giornate, a Milano, per questa graditissima scelta”.

