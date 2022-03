(AGENPARL) – ven 18 marzo 2022 [Image]

Semaine en bref 21-27 mars 2022

Session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux : situation en Ukraine ; démocratie locale en Europe ; fakenews et violence envers les maires

Présentation des conclusions 2021 du Comité européen des Droits sociaux relatives à santé, la sécurité sociale et la protection sociale

– droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail (article 3),

– droit à la protection de la santé (article 11),

– droit à la sécurité sociale (article 12),

– droit à l’assistance sociale et médicale (article 13),

– droit au bénéfice des services sociaux (article 14),

– le droit des personnes âgées à la protection sociale (article 23/article 4 du protocole additionnel de 1988),

– droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale (article 30).

Et aussi…

Bojan Božović, Secrétaire d’Etat, ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des Minorités ; Snežana Mijušković, protecteur adjoint des Droits de l’Homme et des Libertés du Monténégro ; Igor Tomić, président du Comité paralympique du Monténégro ; des représentants du Ministère de l’Education ; Friederike Wuenschmann, délégation de l’Union européenne au Monténégro ; et Evgenia Giakoumopoulou, chef des opérations, bureau du programme du Conseil de l’Europe à Podgorica, feront des remarques introductives.

Ouvert aux médias, l’événement débutera à 11h et se déroulera en langue monténégrine.

Les discours d’ouverture seront prononcés par Josip Brkić, vice-ministre au ministère des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine ; Verena Taylor, directrice du bureau de la direction générale des programmes du Conseil de l’Europe ; et Nicolas Bizel, chef des opérations, section de la justice et des affaires intérieures et de l’administration publique de la délégation de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

L’événement commencera à 15h30. Les médias sont invités à couvrir les discours d’ouverture.

21 mars, Strasbourg (Palais de l’Europe, 14-15h) – La campagne de jeunesse pour revitaliser la démocratie « La démocratie ici. La démocratie maintenant. » sera lancée. En cette période difficile, cette campagne donnera un message d’unité et d’engagement envers les valeurs que défend le Conseil de l’Europe : la démocratie, les droits de l’homme et l’Etat de droit. Initiée par des jeunes au sein du Conseil mixte de la jeunesse, elle vise à encourager les jeunes aux niveaux local, national et international à relever les défis de la paix et de la démocratie en Europe.

En outre, il examinera et adoptera des rapports de suivi évaluant la mise en œuvre de ses recommandations sur la prévention et la lutte contre la corruption à l’égard des parlementaires, des juges et des procureurs en Croatie, à Chypre, en France, en Grèce, en Irlande, au Luxembourg, en Macédoine du Nord, en Serbie et en Turquie, et sur les incriminations de la corruption et la transparence du financement des partis politiques en Bosnie-Herzégovine.

22 mars, Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit neuf arrêts concernant l’Arménie, la Bulgarie, la Lituanie, la République de Moldova et la Russie.

23 mars, Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme tiendra une audience de Grande Chambre dans l’affaire Macatė c. Lituanie (9h15).

L’affaire concerne une autrice qui se plaignait de ce que ses livres de contes de fées LGBTI pour enfants étaient qualifiés de potentiellement dangereux pour ceux-ci.

24 mars, Strasbourg – La Cour européenne des droits de l’homme communiquera par écrit 14 arrêts et/ou décisions concernant l’Azerbaïdjan, la France, la Géorgie, la Grèce, la Macédoine du Nord, la Norvège, la Pologne, la Roumanie, la Russie, la République tchèque et la Turquie.

Des allocutions d’ouverture seront prononcées par de hauts responsables, dont le maire de Tirana, Erion Veliaj, et les chefs du bureau du Conseil de l’Europe et de la délégation de l’Union européenne, Jutta Gützkow et Luigi Soreca. Des militants des droits de l’homme, des artistes et des athlètes participeront également au lancement en tant qu’ambassadeurs de « No-Hate Speech ».

L’événement est ouvert aux médias et une traduction consécutive sera assurée.

