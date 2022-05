(AGENPARL) – sab 28 maggio 2022 omune di Rimini

La scuola incontra il territorio: gli studenti presentano al Comune di Rimini Ecoclick, un’app social per sostenere l’ambiente

Al liceo “Cesare-Valgimigli” si pensa, si crea e si progetta, anche a livello digitale, per “sostenere” e “poter essere sostenuti” economicamente dall’ambiente del prossimo futuro.

Nella mattinata di venerdì 27 maggio gli alunni delle classi 3 D e 4 Q liceo linguistico e 4A liceo economico-sociale hanno incontrato all’aula magna della sede di via Missirini la dirigente del Comune di Rimini Chiara Fravisini e la funzionaria Carlotta Fabbri, in rappresentanza dello staff tecnico dell’Amministrazione impegnato nella definizione progetti strategici e sostenibili per il territorio.

Alcune alunne della 3 D hanno presentato il progetto finanziato e sponsorizzato dalla Regione Emilia-Romagna “No carbon footprint, please!” che, partendo dall’acquisizione di consapevolezza di quanto le nostre abitudini alimentari e le scelte di acquisti e prodotti per la nostra tavola possano impattare sull’ambiente, è giunto alla simulazione di interfacce di una applicazione digitale – “Ecoclick”- pensata per spronare i giovani alla creazione di eventi ed attività culturali inerenti il riciclare, la scoperta del territorio e l’utilizzo consapevole di prodotti ecosostenibili.

Il liceo ha inoltre aderito alla Rete green della provincia di Rimini ed ha pianificato, in collaborazione con l’Università di Bologna- campus di Rimini, il progetto triennale “Green economy- Green Society”.

La dirigente Fravisini ha portato agli studenti il saluto della Giunta comunale, ricordando il composito progetto di riqualificazione urbana portato avanti negli ultimi anni dalla città, mentre la dottoressa Fabbri ha presentato ai ragazzi, attenti e curiosi, l’ambiziosa sfida in termini di trasformazione e rigenerazione urbana del Parco del mare. Rimini si vuole in tal modo sempre più qualificare come territorio identitario e di benessere per cittadini ed ospiti.

