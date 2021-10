(AGENPARL) – gio 21 ottobre 2021 Anche Stati Generali Malattie rare e Community donne protagoniste

La sanità dopo il Covid, esperti e politici

a confronto al Forum Sistema Salute

A Firenze il 28 e 29 ottobre. Tra gli ospiti: Costa, Bonaccini, Ricciardi, Anelli e Cartabellotta

Firenze, 21 ottobre – Come sta cambiando e come cambierà la sanità nell’epoca del Covid e quali sono le

sfide del Servizio Sanitario Nazionale in vista del PNRR. Sono i temi al centro del Forum Sistema Salute,

in programma alla Stazione Leopolda di Firenze il 28 e 29 ottobre. L’evento in forma ibrida, organizzato

da Koncept, è giunto alla sua sesta edizione e vede la partecipazione di esperti, politici, amministratori,

manager del settore, sia pubblici che privati. Nel corso di dibattiti, interviste, tavoli di lavoro, sarà fatto il

punto della situazione nella sanità italiana, evidenziate le criticità e proposte soluzioni innovative.

Tra gli ospiti previsti: Andrea Costa, sottosegretario alla Salute; Walter Ricciardi, direttore scientifico

della Maugeri di Pavia e consulente del ministro alla Salute, Roberto Speranza; Stefano Bonaccini,

governatore della Regione Emilia-Romagna; Filippo Anelli, presidente dell’Ordine dei medici; Nino

Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe; Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario

Negri; Massimo Galli, Professore ordinario di Malattie Infettive nell’Università di Milano; Tonino Aceti,

fondatore e Presidente dell’Associazione Salutequità; Barbara Mangiacavalli, presidente della

Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi); Federico Spandonaro,

docente universitario e Presidente di C.R.E.A. Sanità.

Nell’ambito del Forum, ci sarà anche spazio per due “eventi” speciali. Il 28 ottobre sono in programma gli

Stati generali delle malattie Rare, con un focus speciale sull’integrazione lavorativa delle persone con

disabilità. Nel corso dei lavori sarà anche attribuito il premio Rare Disease Award. Il 29, poi, saranno

premiati i vincitori del Rare Disease Hackathon, in cui team di universitari e ricercatori di varie discipline,

innovatori e startupper, si sono “sfidati” per trovare soluzioni innovative per migliorare la vita dei

pazienti affetti da malattie rare.

Un’altra finestra sarà poi aperta sulla questione femminile, con la Community delle donne

protagoniste in Sanità, che mette a confronto le manager del pubblico e del privato. La Community sta

sviluppando un confronto, che si concluderà a novembre, per stilare un manifesto di proposte da

consegnare a governo e Parlamento. Nell’ambito della Leopolda, ospite del confronto sarà la principessa

Soraya Malek d’Afghanistan, con cui sarà affrontato il tema dei diritti delle donne nel Paese.

“Il Forum 2021 – sottolineano Monica Milani e Pino Orzati di Koncept – è l’occasione per dare un

contributo di idee per il rinnovamento e la costruzione di un sistema della salute, che è chiamato a un nuovo

e impegnativo cammino. Ripartire, ricostruire la sanità vuol dire ripensare e riprogettare, spesso dalle

fondamenta, sistema e organizzazioni, legislazioni, normative, accordi sindacali, ritardi nella

digitalizzazione. La sanità è un settore strategico: se lo avevamo dimenticato il Covid ce lo ha ricordato.

Vogliamo contribuire a sviluppare una visione realistica della capacità del sistema di realizzare i progetti

del PNRR portando contributi nuovi e concreti e, come è sempre accaduto al Forum, coinvolgendo tutti:

cittadini, pazienti, manager e professionisti della sanità e del mondo delle aziende, operatori sociali,

rappresentanti delle istituzioni, del mondo della ricerca, della formazione e dell’istruzione”.

Il Forum è aperto a tutti e a tutti i punti di vista. Per iscrizioni: www.forumsistemasalute.it

