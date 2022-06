La Russie ne peut pas masquer sa responsabilité dans la crise alimentaire mondiale à coup de désinformation

(AGENPARL) – ven 24 giugno 2022 You are subscribed to Collected Releases for U.S. Department of State. This information has recently been updated, and is now available.

06/23/2022 08:34 PM EDT

> « Au même titre que sa décision de déclencher cette guerre injustifiée, la responsabilité de l’interruption de ces approvisionnements et celle des souffrances causées dans le monde entier incombent directement et uniquement au gouvernement russe »

Mentir au monde sur la sécurité alimentaire mondiale

Le rejet de la responsabilité sur les autres et ce que le Kremlin espère accomplir

Cette désinformation vise à la fois à dissimuler la culpabilité de la Russie et à persuader les dirigeants des pays à risque de soutenir la fin des sanctions imposées pour mettre fin à la guerre injuste et cruelle de la Russie en Ukraine.

Conclusion : à qui incombe vraiment la responsabilité ?

—————————————————————

🔊 Listen to this