Le autorità russe hanno preparato un pacchetto di sanzioni reciproche contro gli stati occidentali che hanno imposto restrizioni alla Russia per le operazioni militari in Ucraina, ha detto ai giornalisti la portavoce del Consiglio della Federazione Russa Valentina Matviyenko.

“Per quanto riguarda le sanzioni reciproche, ovviamente sono state preparate. Non rispecchieranno le sanzioni contro la Russia, ma conosciamo bene i punti deboli dell’Occidente. Abbiamo anche preparato un intero pacchetto, tutta una serie di potenziali sanzioni da attuare contro gli stati che hanno dichiarato sanzioni contro la Russia”, ha detto Matviyenko.

“Anche l’Occidente ha molti punti sensibili”, ha aggiunto.

Considerando la costante minaccia di sanzioni da parte dell’Occidente, la Russia è riuscita a prepararsi bene per le nuove sanzioni, ha affermato Matviyenko.

“Il governo russo ha impegnato in anticipo tutti i meccanismi di sicurezza, ha calcolato tutte le minacce provenienti dalle sanzioni e dalle misure di protezione per il Paese”, ha spiegato Matviyenko.

Giovedì mattina il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato in un discorso televisivo che, in risposta a una richiesta dei capi delle repubbliche del Donbass, aveva deciso di effettuare un’operazione militare speciale al fine di proteggere le persone “che hanno subito abusi e genocidio del regime di Kiev per otto anni”. Il leader russo ha sottolineato che Mosca non aveva intenzione di occupare i territori ucraini.

Nel chiarire gli sviluppi in corso, il ministero della Difesa russo ha rassicurato sul fatto che le truppe russe non prendono di mira le città ucraine, ma si limitano a colpire chirurgicamente e rendere inabili le infrastrutture militari ucraine. Non ci sono minacce di sorta per la popolazione civile.