(AGENPARL) – Roma, 20 aprile 2022 – L’agenzia di stampa russa Tass ha riferito mercoledì che gli stati europei hanno “aumentato in modo significativo gli acquisti di gas dalla Russia” quest’anno, nonostante le richieste globali di boicottare il commercio con il paese alla luce della guerra in corso in Ucraina.

Tass ha citato un portavoce ufficiale della società russa di gas naturale Gazprom che ha confermato che l’Europa non solo ha continuato ad acquistare gas dalla Russia, ma che stava ricevendo spedizioni di gas dalla Russia attraverso il territorio ucraino.

A febbraio, l’uomo forte russo Vladimir Putin ha annunciato che il suo regime avrebbe inviato le forze armate russe in Ucraina per una “operazione speciale” intesa a “denazificare” l’Ucraina. All’epoca, Putin ha affermato che il governo ucraino era un’entità “nazista”.

Zelensky ha risposto all’operazione – che ha ampliato il campo di guerra ben al di fuori della regione orientale del Donbas nella capitale, Kiev e nelle principali aree metropolitane come la città portuale di Mariupol – dichiarando che l’Ucraina avrebbe combattuto una guerra per porre fine alla presenza russa sul suo territorio. L’amministrazione di Zelensky ha distribuito migliaia di armi da fuoco, istruito i civili su come preparare bombe molotov fatte in casa e svuotato le carceri di coloro con esperienza militare che potevano combattere al meglio la Russia.

L’Unione Europea e altri nel continente hanno preso una posizione esplicita a sostegno dell’Ucraina, condannando con rinnovato vigore la guerra russa che dura da otto anni nel paese. Tuttavia, gli stati europei hanno in gran parte fallito nel trasformare le loro parole in azioni significative, poiché molte delle loro economie dipendono fortemente dal gas naturale, dal petrolio e dal carbone russi. I loro acquisti finanziano lo stato russo e, quindi, la guerra a cui affermano di opporsi.

“Gazprom fornisce gas russo per il transito attraverso il territorio dell’Ucraina in modalità regolare in conformità con le richieste dei consumatori europei – 56 milioni di metri cubi al 20 aprile”, ha affermato il rappresentante di Gazprom Sergey Kupriyanov , secondo Tass.

Il carburante, sia petrolio che gas, è la principale esportazione della Russia e i paesi europei costituiscono la metà dei paesi nell’elenco dei primi dieci importatori di prodotti russi. Il governo russo possiede le azioni di maggioranza e controlla Gazprom, rendendola così effettivamente un braccio dello stato. Il leader russo Vladimir Putin ha chiarito all’inizio del suo mandato il suo desiderio di espandere Gazprom in un gigante economico regionale, acquistando più azioni della società nel 2003 e condividendo il potere con l’allora presidente di Gazprom Dmitry Medvedev, che è diventato presidente durante il periodo di Putin come primo ministro e attualmente è a capo del Consiglio di sicurezza russo.

L’Europa ha in gran parte rifiutato di ridurre la sua dipendenza dal gas naturale o dal petrolio russi, tuttavia, alimentata dalle preoccupazioni in Germania, in particolare, che limitare le importazioni di gas dalla Russia potrebbe devastare l’economia.

Tass ha affermato mercoledì che, piuttosto che ridurre i suoi acquisti di gas, “l’Europa ha recentemente aumentato in modo significativo gli acquisti di gas dalla Russia sullo sfondo dell’aumento dei prezzi spot a causa del freddo, della mancanza di vento e dell’aggravarsi della situazione in Ucraina”.

L’Unione Europea ha ammesso di aver speso 35 miliardi di euro (circa 38 miliardi di dollari) per l’energia russa in generale, compreso il gas naturale, da quando Putin ha annunciato la sua “operazione speciale” in Ucraina a febbraio.

“Ci sono piani per un divieto totale delle importazioni di carbone russo, ma solo da agosto e il loro valore è di gran lunga inferiore a quello di petrolio e gas”, ha osservato Euronews questa settimana.

La Germania, che fa molto affidamento sulle importazioni russe, è stata l’oppositore più stridente delle sanzioni legate alla guerra in Ucraina.

“L’Europa ha deliberatamente esentato dalle sanzioni le esportazioni di energia della Russia”, ha affermato a marzo il cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Attualmente non c’è altro modo per garantire l’approvvigionamento energetico dell’Europa per il riscaldamento, la mobilità, l’energia elettrica e l’industria. È quindi di fondamentale importanza per i servizi di interesse generale e per la vita quotidiana dei nostri cittadini”.

Scholz deve affrontare una formidabile pressione da parte dei sindacati dell’industria energetica, che questa settimana ha dichiarato la sua opposizione a qualsiasi boicottaggio del gas russo.

“Un rapido embargo sul gas comporterebbe la perdita di produzione, arresti, un’ulteriore deindustrializzazione e la perdita a lungo termine di posti di lavoro in Germania”, Rainer Dulger, presidente del gruppo dei datori di lavoro della BDA, e Reiner Hoffmann, presidente della DGB confederazione sindacale, ha affermato lunedì in una dichiarazione congiunta, secondo l’Associated Press.

La dipendenza dell’Europa dal carburante russo ha portato alla condanna, viste le sue pretese di sostenere l’Ucraina.

“Non solo il rublo russo è tornato dov’era prima dell’invasione, ma i tedeschi continuano ad acquistare enormi volumi di gas e petrolio. La Germania e altri stati dell’UE stanno finanziando la macchina da guerra di Putin”, ha affermato all’inizio di aprile il leader conservatore britannico Nigel Farage.

“Oggi l’Europa consuma circa 500 miliardi di metri cubi di gas all’anno e il 40% proviene dalla Russia”, ha osservato a marzo il vice primo ministro russo Alexander Novak. “Abbiamo tutto il diritto di vendicarci e imporre un embargo sul gas pompato tramite il Nord Stream 1, che oggi è riempito al 100 per cento”.

La Germania aveva pianificato un secondo gasdotto di questo tipo, il Nord Stream 2, con la Russia, che da anni indignava l’Ucraina. Il progetto è fallito , per ora, subito dopo l’invasione di febbraio.