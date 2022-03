(AGENPARL) – Roma, 08 marzo 2022 – Il ministero delle Emergenze russo ha consegnato circa 430 tonnellate di aiuti umanitari al territorio dell’Ucraina e del Donbass, ha detto martedì il servizio stampa del ministero.

“L’8 marzo, colonne del Don Rescue Center del Ministero russo per le emergenze sono arrivate dalla regione di Rostov alle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. 25 veicoli hanno consegnato 220 tonnellate di aiuti umanitari ai residenti del Donbass”, ha affermato il ministero.

Dalla Crimea a Kakhovka, nella regione di Kherson in Ucraina, un altro convoglio del Ministero delle Emergenze russo di 10 veicoli ha consegnato circa 90 tonnellate di carico. 14 camion del Ministero delle situazioni di emergenza hanno trasportato 121 tonnellate di aiuti umanitari da Belgorod al villaggio di Liptsy, nella regione di Kharkov.

Del carico totale di aiuti per il Donbass, 10 tonnellate sono cibo, prodotti per l’igiene dei bambini, abbigliamento, elettrodomestici e mobili per bambini malati di cancro che vengono curati presso l’ospedale per la tubercolosi dei bambini repubblicani di Lugansk. Cibo, generi di prima necessità e prodotti chimici per la casa sono stati consegnati in Ucraina.

“Il trasporto viene effettuato in conformità con la legislazione internazionale sulla consegna di merci umanitarie”, ha precisato il Ministero per le situazioni di emergenza.