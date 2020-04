LA RISTORAZIONE DOPO IL CORONAVIRUS: PARLA CLAUDIO PORCHIA PRESIDENTE ASSOCIAZIONE RISTORANTI DELLA TAVOLOZZA

(AGENPARL) – gio 30 aprile 2020 velocemente dalla paura alla speranza, alternando momenti di fiducia ad

altri intrisi di tristezza. La paura è presente non solo far chef e

ristoratori, ma anche fra i clienti. Anche se i dati dell’evoluzione della

crisi sono incoraggianti, la paura rimane ancora a livelli molto alti e le

incertezze normative, fra le delibere regionali e comunali ed i

provvedimenti del governo non aiutano. Per il settore del turismo e della

ristorazione ci si deve preparare a puntare nel breve su clienti di

prossimità, poi su turismo interno, le stime oggi indicano in un massimo di

400 km di distanza e il ritorno dei turisti stranieri sarà ancora più in là

nel tempo, non prima della fine dell’anno. Molto dipende dall’evoluzione

della crisi sanitaria e dai comportamenti dei paesi del nord Europa e per

noi della vicina Francia. Il nostro vantaggio competitivo rispetto agli

altri paesi stranieri non è solo il cibo, ma è la cultura del bere e del

mangiare che è unica e che segna la differenza. Mentre nei supermercati dei

paesi colpiti dal virus il primo prodotto a mancare dagli scaffali è stata

la carta igienica, in Italia è sparita la farina ed i lieviti. Il cibo

rimarrà anche dopo emergenza Covid, l’ambasciatore dell’Italia nel mondo ed

è un punto fermo.

Quali le incognite sul futuro del settore?

La prima riguarda il ritardo nella definizione delle linee guida per la

riapertura. Molti operatori le stanno aspettando per capire se e come

potranno adeguarsi ai nuovi standard di sicurezza richiesti. Non è un

aspetto secondario. Ma ci sono altri due elementi molti importanti e che

oggi non conosciamo. Il primo è quanti consumatori, italiani e stranieri,

saranno disponibili a tornare alle precedenti abitudini di spesa e

soprattutto quanto reddito avranno a disposizione tenendo conto della crisi

e della disoccupazione. La ristorazione, salvo isolate eccezioni, era già

prima della crisi un settore economico a bassa marginalità, ora con

l’aumento dei costi per adeguarsi ai protocolli sicurezza. È molto

difficile immaginare che possa crescere. C’è ancora molta attesa per

conoscere le linee guida, e per questo non credo sia importante oggi la

discussione su quando si riaprirà, ma piuttosto sapere come si riaprirà.

Fino alla fine dell’anno l’obiettivo per molte attività sarà la

sopravvivenza, mantenere aperto, garantire i dipendenti e contenere le

perdite.

Cosa ne pensi del food delivery?

Il food delivery, che preferire chiamarlo in italiano, consegna a

domicilio, rappresenta una piccola novità che ha provocato un grande

cambiamento. Il mercato era maturo e con la chiusura dei ristoranti si è

immediatamente adattato, mentre molti ristoratori non erano pronti. La

consegna a domicilio era già in leggera crescita prima ed è letteralmente

esploso con la crisi insieme all’ e-commerce. Inoltre gli italiani hanno

riscoperto la cucina casalinga, il caso della mancanza delle farine nei

supermercati è indicativo di una abitudine familiare che si è modificata.

Sostenibilità, genuinità, attenta ricerca delle materie prime e maggiore

attenzione alla salute e alla igiene guidano oggi le scelte dei

consumatori. Nella consegna a domicilio non si ordinano soltanto piatti

pronti, ma anche piatti con prodotti semilavorati o menù la cui

preparazione viene effettuata in casa seguendo le istruzioni e i consigli

dello chef. Per questo motivo la consegna a domicilio ha incontrato

l’interesse anche dei ristoranti stellati e alcuni operatori ipotizzano di

offrire ai clienti non piatti finiti, ma prodotti semilavorati e materie

prime. I clienti a casa potranno elaborare la ricetta seguendo fedelmente

le istruzioni o ipotizzando anche delle variazioni. Una scelta che nella

direzione di assecondare le nuove abitudini dei consumatori italiani che

hanno riscoperto la cucina domestica con piatti elaborati e con la

trasformazione delle materie prime, dal pane alla pizza. Con il servizio di

asporto si completa l’offerta. Ma è chiaro a tutti che la consegna a

domicilio e il servizio di asporto non porteranno guadagni, ma un

contenimento dei costi, un aiuto a sopravvivere in attesa di tempi migliori

e tenere vivo un rapporto con i clienti più affezionati. Per farli

occorrono competenze e attrezzature diverse. Un packaging adeguato e

personalizzato, attento alla sostenibilità ambientale e con qualche

sorpresa per fidelizzare il cliente. Potrebbe forse anche affermarsi anche

da noi il “subscription model”, una sorta di abbonamento che permette al

sottoscrittore di avere con una certa periodicità piatti e prodotti

alimentari, con la previsione di regali, sconti e altri meccanismi di

fidelizzazione.

