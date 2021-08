(AGENPARL) – dom 08 agosto 2021 La rimozione delle Campane di vetro ha messo fine ad anni di degrado urbano

Quando abbiamo preso in mano le redini dell’Asia, l’azienda municipalizzata che gestisce il ciclo dei rifiuti a Benevento, eravamo dinanzi a una società sull’orlo del fallimento. Non solo abbiamo sanato i conti e messo mano a situazioni di grave lesione dei diritti dei lavoratori, come il rinnovo ogni 7 giorni dei contratti degli interinali, ma siamo intervenuti in modo determinante e determinato sulla raccolta differenziata.

La rimozione delle campane per il vetro dalle strade della città è stata una misura di riqualificazione ambientale oltre che di riorganizzazione della raccolta dei rifiuti.

Quei contenitori, disseminati in ogni punto, anche in pieno centro storico, rappresentavano il ricettacolo di immondizia di qualsiasi tipologia. Un’ulteriore situazione di degrado urbano, protrattasi per anni, che abbiamo provveduto a risanare. Oggi anche per il vetro si procede alla raccolta porta a porta. Insieme ad altre misure, l’Asia dal 2017 ha messo in atto un’azione di efficientamento che sta dando ottimi risultati. Benevento ha raggiunto il 65.5% di differenziata con un incremento rispetto agli anni precedenti, ma soprattutto ha superato il 56% di tasso riciclo. Percentuali destinate ad aumentare anche grazie all’installazione dei sistemi di videosorveglianza negli ecopunti situati nelle contrade cittadine.

Un esempio di come per raggiungere un traguardo ambizioso ci sia bisogno di mettere in campo, in ogni ambito, buone pratiche di governo, con l’obiettivo di migliorare complessivamente la qualità della vita delle persone.

