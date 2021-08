(AGENPARL) – mer 25 agosto 2021 La rete diplomatica italiana in Brasile celebra il bicentenario della nascita di Anita Garibaldi.

In concomitanza con le celebrazioni dei 200 anni dalla nascita di Anita Garibaldi, l´Ambasciata d´Italia e gli Istituti Italiani di Cultura di Rio de Janeiro e San Paolo metteranno a disposizione sui rispettivi canali Youtube, in forma totalmente gratuita, la visione di una serie di iniziative culturali dedicate ad Anita Garibaldi.

Si parte il 28 e 29 agosto, con la proiezione di uno spettacolo intitolato “L´Attesa” che sarà prodotto in due versioni, rispettivamente in lingua italiana e portoghese.

A seguire, dal 30 agosto sarà disponibile al pubblicoil ciclo di conferenze “Anita Garibaldi e il suo tempo”. Realizzato in collaborazione con l´Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, il ciclo è costituito di tre incontri guidati da specialisti della vita di Anita Garibaldi e del Risorgimento.

La prima conferenza, intitolata “Rivoluzione e contro-rivoluzione tra Atlantico e Mediterraneo”, è presieduta dal Direttore dell´Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, prof. Carmine Pinto. L’intervento è preceduto da un’introduzione dell´Ambasciatore d´Italia in Brasile, Francesco Azzarello, ove si evidenzia l´importanza di Anita Garibaldi nella difesa di ideali ancora oggi attuali, tanto in Brasile quanto in Italia.

Il secondo incontro(“I patrioti italiani nella rivoluzione dei Farrapos, 1835-1845”)ed il terzo (“Heroína dos dois Mundos. Anita Garibaldi tra storia e mito”) sono tenuti rispettivamente daAlessandro Bonvini, ricercatore presso la Scuola Superiore Meridionale dell´Università di Napoli “Federico II”, e da Silvia Cavicchioli, professoressa dell´Università di Torino.

*****

A rede diplomática italiana no Brasil comemora o bicentenário do nascimento de Anita Garibaldi.

Por ocasião das comemorações do bicentenário do nascimento de Anita Garibaldi, a Embaixada da Itália em Brasília e os Institutos Italianos de Cultura do Rio de Janeiro e de São Paulo, disponibilizarão a visão de uma série de iniciativas culturais dedicadas a Anita Garibaldi, por meio de seus respectivos canais YouTube, de forma totalmente gratuita.

Nos dias 28 e 29 de agosto, a comemoração começará com a exibição do espetáculo “L´Attesa” (A Espera) que será apresentado em duas versões: uma em italiano e outra em português.

Já a partir do dia 30 de agosto, será disponível ao público, pelo canal YouTube do Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, o ciclo de conferências “Anita Garibaldi e o seu tempo”. Realizado em colaboração com oIstituto per la storia del Risorgimento Italiano, o ciclo apresenta três encontros conduzidos por especialistas da vida de Anita Garibaldi e do Risorgimento.

A primeira conferência, intitulada “Rivoluzione e contro-rivoluzione tra Atlantico e Mediterraneo”, conta com a participação do Diretor doIstituto per la storia del Risorgimento Italiano, prof. Carmine Pinto.A fala do prof. Pinto é introduzida pelo Embaixador daItália no Brasil, Francesco Azzarello,o qual ressaltaa importância de Anita Garibaldi na defesa de ideaisainda fundamentais na sociedade contemporânea, tanto no Brasil como na Itália.

O segundo encontro (“I patrioti italiani nella rivoluzione dei Farrapos, 1835-1845”) e o terceiro (“Heroína dos dois Mundos. Anita Garibaldi tra storia e mito”) serão conduzidos respectivamente por Alessandro Bonvini, pesquisador da Scuola Superiore Meridionale da Universidade de Nápoles “Frederico II”, e por Silvia Cavicchioli, professora da Universidade de Turin.

