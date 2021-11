(AGENPARL) – Roma, 09 novembre 2021 – I volumi di iniezione di gas superano i volumi di prelievo, ha affermato Sebastian Bleschke, direttore dell’Associazione tedesca degli operatori di stoccaggio del gas sotterraneo.

La dichiarazione della società russa “Gazprom” sull’adempimento del piano per il pompaggio del gas negli impianti di stoccaggio europei è in fase di attuazione: il livello della loro occupazione in Germania è in aumento dal 6 novembre. Sebastian Bleschke, direttore esecutivo dell’Associazione tedesca degli operatori di stoccaggio del gas sotterraneo (INES), ha dichiarato martedì al quotidiano Handelsblatt .

“Il livello di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas gestiti dal gruppo Gazprom è in aumento dal 6 novembre”, ha affermato. Secondo Bleschke, questo “potrebbe essere un’indicazione che la dichiarazione di iniezione viene ora prontamente soddisfatta”.

“Attualmente in Germania nel suo insieme, il volume di [gas] iniettato supera il volume di prelievo, cioè il livello di occupazione sta aumentando”, ha affermato. “Da sabato (6 novembre – commento TASS), il processo di accumulo viene nuovamente effettuato nell’impianto di stoccaggio del gas di Reden, anche se a un livello basso”, ha aggiunto Bleschke. L’impianto di Reden UGS con una capacità di 4,4 miliardi di metri cubi è il più grande impianto di stoccaggio di gas di Gazprom in Germania. Anche la struttura UGS a Jemgum è molto piena, ha affermato il direttore esecutivo dell’associazione.

INES ha 14 membri, che rappresentano oltre il 90% della capacità delle strutture UGS in Germania e quasi il 25% nell’intera UE.

Il 27 ottobre, il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato Gazprom, dopo il completamento dell’iniezione di gas negli impianti di stoccaggio sotterranei della Federazione Russa, di aumentare le forniture agli impianti di stoccaggio della società in Europa. Secondo il capo dello Stato, “questo consentirà di adempiere in modo affidabile, stabile, ritmico agli obblighi contrattuali [di Gazprom], di fornire gas ai partner europei nel periodo autunno-inverno e, tra l’altro, creerà sicuramente un clima più favorevole situazione del mercato energetico europeo nel suo complesso”. Il capo di Gazprom, Alexei Miller, ha assicurato che l’azienda soddisferà questo ordine.