La professeure Nora Boulahia Cuppens de Polytechnique Montréal nommée au sein d’un comité d’experts en cybersécurité et en numérique du gouvernement du Québec

Nora Boulahia Cuppens, professeure titulaire au Département de génie informatique et génie logiciel.

La professeure Cuppens joint ainsi un nouveau comité qui offrira un rôle-conseil au ministre en matière de sécurité de l’information. Ce comité est constitué de six experts et expertes en cybersécurité et de six personnes expertes en numérique qui proviennent de la société civile, de l’industrie et du milieu académique.

Le rôle-conseil de ce comité portera, entre autres, sur l’offre de services du ministre de la Cybersécurité et du Numérique et des possibilités pour son évolution, sur des orientations en vue de politiques ou de stratégies en matière de cybersécurité et de numérique, sur tout projet en matière de ressources informationnelles pour l’administration publique et sur des tendances émergentes de l’industrie et des occasions pouvant présenter un intérêt pour l’administration publique.

« C’est avec grand plaisir que j’ai accepté de rejoindre ce comité parce que c’est une initiative qui va permettre de réunir des avis scientifiques argumentés sur une thématique d’importance pour une meilleure prise de décision », explique Nora Bouhalia Cuppens.

« La cybersécurité se caractérise par sa transversalité, et la mission de protéger et défendre les systèmes, les infrastructures et les données implique de la polyvalence. En procédant ainsi, le gouvernement donnera la chance à l’élaboration de réglementations et de politiques en matière de cybersécurité efficaces et opérationnelles qui tiennent compte de la diversité des contributeurs clés. »

« L’expertise des membres reconnus dans l’industrie et du milieu académique fournira un apport considérable aux réflexions que mènent les professionnels du Ministère », déclare le ministre Éric Caire à propos du nouveau comité. « Cette collaboration permettra de faire de notre administration publique un leader de transformation numérique. »

Professeure à Polytechnique Montréal depuis 2019, Nora Boulahia Cuppens est docteure de l’École Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace de l’École nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace (aujourd’hui ISAE-SUPAÉRO). Ses thèmes de recherche ont porté sur la formalisation des propriétés et des politiques de sécurité, l’évaluation des risques cyber et des réponses aux attaques, la validation formelle des propriétés de sécurité et l’analyse des protocoles cryptographiques.

Ses sujets de recherche actuels ont trait au contrôle d’accès et d’usage a posteriori et à la traçabilité, à la protection des données, à la cyberrésilience aux cyberattaques en particulier des infrastructures essentielles, à la détection des logiciels malveillants et à la réponse aux intrusions au moyen d’algorithmes issus de l’intelligence artificielle. À Polytechnique, la professeure est notamment la titulaire de la chaire CRITiCAL, qui porte sur la cyber-résilience des infrastructures des systèmes de transport et des chaînes logistiques, et pilote le thème cyber-maritime.

Au cours de sa carrière, Nora Boulahia Cuppens a publié plus de 250 articles techniques dans des revues à comité de lecture et des actes de conférences. Elle est la représentante française du comité technique TC 11 sur la sécurité et la protection de la vie privée dans les systèmes de traitement de l’information de l’International Federation for Information Processing (IFIP). Madame Boulahia Cuppens a reçu deux prix du service exceptionnel (Outstanding Service Award) de l’IFIP, en 2016 et en 2017.

Félicitations à la professeure Boulahia Cuppens!

