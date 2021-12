(AGENPARL) – gio 16 dicembre 2021 La presidente del Consiglio Damiano all’apertura dell’esposizione finale di “In-Edita 2”

E’ stata inaugurata nella mattinata di oggi, 16 dicembre, negli spazi della Fondazione Bevilacqua La Masa, all’interno del Chiostro dei Santi Cosma e Damiano, alla Giudecca, l’esposizione finale di “In-Edita 2”.

La mostra collettiva, ospitata nella Sala del Camino, riunisce le opere dei quattordici artisti scelti dal Comitato di Selezione per partecipare al progetto, coordinato dalle gallerie Alberta Pane, Ikona Photo Gallery e Marina Bastianello Gallery in collaborazione con il Comune di Venezia e la Fondazione Forte Marghera, che rientra anche nel fitto calendario di eventi celebrativi dei 1600 anni della città.

Al vernissage è intervenuta, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, la presidente del Consiglio Ermelinda Damiano.

“Ringrazio le tre gallerie che hanno organizzato la seconda edizione di In-Edita – ha esordito Damiano – Il Comune di Venezia ha sostenuto questo progetto e continuerà a farlo anche nelle prossime edizioni perché è un’iniziativa meritevole, che valorizza i giovani artisti e il loro talento, dandogli modo di portare avanti la propria passione artistica in uno spazio di sperimentazione incredibile per la città e per l’arte stessa. Quest’anno i partecipanti hanno realizzato opere straordinarie dalle quali emerge una riflessione non solo artistica ma anche interiore.

A dare ancor più importanza e valore al progetto – ha proseguito la presidente del Consiglio comunale – c’è poi il collegamento culturale e artistico tra la terraferma e la città d’acqua, se pensiamo che la prima parte del progetto si è svolta nella residenza artistica di Forte Marghera, mentre questa seconda si sviluppa sull’isola della Giudecca. In questo modo i giovani artisti possono rendere ancora più visibile e dare maggiore eco alla loro propensione all’arte”.

Il progetto “In-Edita”, nato nel 2020, si configura come un’innovativa residenza d’artista nella cornice di Forte Marghera, nel quale i giovani partecipanti hanno avuto la possibilità di sviluppare nuovi progetti, interagire tra loro e instaurare un dialogo nuovo e diretto con la città e i suoi visitatori. Il programma, composto da un ricco calendario di talk, tour guidati e attività ricreative rivolte anche ai più piccoli, è cresciuto rispetto alla prima edizione ed è destinato ad arricchirsi ulteriormente nei prossimi anni.

L’esposizione finale di “In-Edita2” sarà aperta al pubblico nei giorni 17, 18, 21, 22 e 23 dicembre e dall’11 al 15 gennaio 2022, dalle ore 14 alle 18.30. L’ingresso sarà libero nel rispetto delle ultime norme sull’utilizzo del Green Pass base e di quello rafforzato.

Venezia, 16 dicembre 2021

