(AGENPARL) – mer 08 dicembre 2021 La presidente del Consiglio Damiano alla Fenice per il concerto delle associazioni Fondamenta delle Convertite e Granello di Senape

La cornice delle Sale Apollinee del Teatro la Fenice ha ospitato questa sera, mercoledì 8 dicembre, il concerto prenatalizio di beneficienza organizzato dalle associazioni Fondamenta delle Convertite e Granello di Senape, con la collaborazione delle cooperative sociali Il Cerchio e Rio Terà dei Pensieri. A presenziare alla serata, in rappresentanza dell’Amministrazione, la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano. Presenti anche il vicesindaco Andrea Tomaello e il presidente della Municipalità di Venezia Murano Burano Marco Borghi

Gli incassi saranno devoluti all’acquisto di abbigliamento invernale alle persone bisognose nelle carceri veneziane. Con il ritorno in presenza per il tradizionale appuntamento prenatalizio, spiegano gli organizzatori, “si riallaccia uno dei preziosi fili di dialogo tra la città e le sue case di reclusione, aspetto che qualifica il carattere civile e democratico di Venezia”.

“I reclusi nelle carceri veneziane – si sottolinea – hanno visto aggravarsi le loro condizioni, già disagiate, da regole restrittive dovute alla violenza della pandemia. Limitazioni che hanno inciso nei legami familiari con l’esterno, nei trattamenti e le attività, non ultimo con l’aggravarsi della povertà”.

Durante la serata sono stati presentati brani di Johann Pachelbel, Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi, Francesco Manfredini. A dirigere l’orchestra Mario Merigo con il supporto dell’Orchestra Symphonia Veneziana.

Venezia, 8 dicembre 2021

– [stemma fenice](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/foto2.jpg.jpeg)

– [foto gruppo](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/foto1.jpg.jpeg)

– [concerto](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/foto3.jpg.jpeg)

– [concerto](http://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/newsletter/foto4.jpg.jpeg)

