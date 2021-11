(AGENPARL) – sab 13 novembre 2021 La presidente del Consiglio comunale ai funerali di Jyotika Piaser, la ventinovenne morta nel tragico incidente di domenica a Quarto d’Altino

Tanta gente, con almeno duecento persone che non sono potute entrare nelle chiesa gremita, e hanno assistito alla funzione dal sagrato, attraverso gli altoparlanti, e momenti di vera emozione e commozione, questo pomeriggio, a Carpenedo, per i funerali di Jyotika Piser, la ventinovenne morta nella notte tra domenica e lunedì scorsi in un drammatico incidente accaduto in località Montiron, a Quarto d’Altino.

Presente alla cerimonia, in rappresentanza della città, la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano.

Nello scontro frontale sono decedute altre tre persone: due coniugi rumeni, Francisc e Tatiana Ciobanu, e la loro figlia ventunenne, Diana Francesca, residenti al Lido di Jesolo, i cui funerali saranno invece officiati nel loro Paese.

Mestre, 13 novembre 2021

