La presidente Damiano alla presentazione del libro di Massimo Nava 'Angela Merkel. La donna che ha cambiato la storia'

La presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano è intevenuta nel tardo pomeriggio di oggi, 19 novembre, alla presentazione del volume ‘Angela Merkel. La donna che ha cambiato la storia’ di Massimo Nava, editorialista del Corriere della Sera e per anni inviato. L’autore ha presentato il testo, nell’auditorium della VIU, la Venice International University sull’isola di San Servolo. All’incontro, moderato dal direttore del Gazzettino Roberto Papetti, anche la rettrice di Ca’ Foscari Tiziana Lippiello e il presidente della VIU Umberto Vattani, ambasciatore d’Italia in Germania dal 1992 al 1996.

Il libro traccia un ritratto personale della statista, tra le donne più influenti nell’Europa di oggi, per sedici anni alla guida della Germania. Nava ne restituisce alcune sfumature della personalità inedite, diverse rispetto all’immagine che siamo abituati a conoscere.

La presidente Damiano ha commentato così il profilo che emerge dalla biografia: “Una donna che ha fatto della politica la sua ragione di vita, potente a livello mondiale. Ha sempre custodito gelosamente la sua vita privata, che in qualche modo ha caratterizzato la sua carriera politica. Una personalità molto complessa. È riuscita a tenere la carriera politica ancorata ai suoi valori: solidarietà, giustizia, libertà, anche quando la razionalità è stata sostituita dalle scelte d’impulso. Leader competente e determinata con straordinario spirito di servizio e resistenza nel negoziare nei vertici europei”.

“È stata ministro delle Pari opportunità e ha aperto un varco per cambiare la mentalità collettiva e promuovere i diritti delle donne. Si è battuta affinché ottenessero più diritti sul lavoro, maggiori protezioni sociali e potessero conciliare la vita di mamma e lavoratrice. C’è qualcosa di visionario nella sua storia. In 16 anni da donna si è confrontata alla pari con i più grandi leader politici, per la maggior parte uomini, del panorama internazionale” ha concluso Damiano.

Venezia, 19 novembre 2021

