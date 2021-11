(AGENPARL) – Roma, 08 novembre 2021 – Il viceministro degli Esteri della Repubblica Petr Vavzhik ha espresso l’opinione che “d’altra parte, c’è il desiderio di causare un incidente grave, preferibilmente con una sparatoria, con esito fatale”.

Le autorità polacche hanno registrato la preparazione di un assalto di massa al confine da parte di migranti illegali dalla Bielorussia. Lo ha affermato lunedì il segretario stampa del ministro che coordina i lavori dei servizi speciali polacchi, Stanislav Zharyn.

Bardzo niepokojące informacje z granicy. Na Białorusi, przy granicy z Polską, zgromadziła się duża grupa migrantów.



Ruszyli właśnie w stronę granicy RP. Będą próbowali masowo wkroczyć do Polski. pic.twitter.com/AHexXfsy8a — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 8, 2021

“Informazioni molto inquietanti dal confine”, ha scritto su Twitter . “In Bielorussia, non lontano dal confine con la Polonia, si è radunato un folto gruppo di migranti. Si sono appena spostati verso il confine polacco. Cercheranno di entrare in Polonia it massa”. Secondo lui, il gruppo è dominato da giovani uomini. “Il più grande tentativo di invasione militare della Polonia è iniziato”, ha aggiunto.

Il viceministro degli affari esteri della repubblica Piotr Wawzyk in onda lunedì sulla radio polacca ha espresso l’opinione che “d’altra parte, c’è il desiderio di causare un incidente grave, preferibilmente con una sparatoria, con esito fatale”. Il portavoce del ministero degli Esteri ha annunciato la sua disponibilità a respingere un tentativo di attraversare con la forza il confine. “Siamo pronti e come apparirà dipenderà dall’altra parte, perché rispondiamo in modo appropriato alla situazione”, ha aggiunto.

Dall’inizio del 2021, più di 30mila migranti hanno cercato di varcare il confine dei due Paesi. La Polonia ha introdotto lo stato di emergenza nelle regioni confinanti con la Bielorussia, aumenta sistematicamente il numero dei militari di stanza (è stato portato a 10mila) e costruisce un recinto di filo spinato al confine. In futuro, si prevede di trasformarlo in una recinzione più affidabile con un’altezza di circa 5 metri, dotata di sensori e altre attrezzature necessarie.

Varsavia incolpa le autorità di Minsk per ciò che sta accadendo, sospettandole di aver inviato deliberatamente migranti attraverso il confine in Polonia, Lituania e Lettonia per provocare una crisi migratoria in Europa. Il servizio di frontiera polacco dichiara regolari provocazioni al confine e tenta di sfondare grandi gruppi di persone.