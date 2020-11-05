(AGENPARL) – gio 05 novembre 2020 POLIZIA DI STATO
SEZIONE POLIZIA STRADALE
S A L E R N O
Salerno, 5 novembre 2020
LA POLIZIA SEQUESTRA UN AUTOCARRO CONTENENTE 64 KG DI PANE IN PESSIME CONDIZIONI IGIENICO/SANITARIE
NELL’AMBITO DI UN SERVIZIO DISPOSTO DALLA SUPERIORE DIREZIONE COMPARTIMENTALE, ALLE ORE 11,00 CIRCA ODIERNE, UN EQUIPAGGIO DELLA POLIZIA STRADALE DELLA SEZIONE DI SALERNO, SULLA TANGENZIALE DEL CAPOLUOGO, HA ACCERTATO CHE IL CONDUCENTE DI UN AUTOCARRO FURGONATO TRASPORTAVA CIRCA 64 Kg. DI PANE IN PESSIME CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE, NON CONFEZIONATO, DISSEMINATO SUL PIANALE INTERNO DEL VEICOLO.
GLI AGENTI DI POLIZIA HANNO, PERTANTO, PROCEDUTO, UNITAMENTE AL PERSONALE DELL’A.S.L. DI SALERNO INTERVENUTO, AL SEQUESTRO DELLA MERCE PER LA SUCCESSIVA DISTRUZIONE NONCHE’ ALLA CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE PER UN IMPORTO DI CIRCA € 2.500 PER LA VIOLAZIONI DI LEGGI SANITARIE.
SI PROVVEDEVA INOLTRE ALLA CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONI AFFERENTI LA MANCANZA DI DOCUMENTI DI TRASPORTO DELL’ALIMENTO DESTINATO ALLA VENDITA AL DETTAGLIO UNITAMENTE AL PERSONALE DI ALTRO COMANDO COMPETENTE.
CONTINUA L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO E DI VIGILANZA STRADALE DA PARTE DI TUTTI GLI EQUIPAGGI DIPENDENTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE, PARTICOLARMENTE INTENSA IN QUESTO PERIODO.