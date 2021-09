(AGENPARL) – lun 13 settembre 2021 LA POLIZIA DI STATO NELLE SCUOLE CON “IL MIO DIARIO 2021-2022”

Oggi inizia un nuovo anno scolastico e la Polizia di Stato accompagnerà anche quest’anno i bambini delle scuole primarie con l’agenda scolastica “Il Mio Diario”.

“Il Mio Diario” presentato nel mese di maggio a Roma presso l’Istituto Comprensivo “Fiume Giallo-Scuola Primaria Geronimo Stilton” alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e del Capo della Polizia Lamberto Giannini, è realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con il sostegno del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano.

Per quest’anno scolastico è stato distribuito a tutti gli alunni delle classi 4^ degli istituti primari delle province di Udine, Biella, Venezia, Genova, Pavia, Bologna, Ancona, Lucca, Rieti, Isernia, Sassari e Teramo, mentre in tutte le altre il Ministero dell’Istruzione ne ha previsto la distribuzione in alcuni istituti.

Grazie alla collaborazione con il PON Legalità 2014 – 2020 FESR FSE, il Programma Operativo Nazionale gestito dal Ministero dell’Interno e finanziato da fondi europei, che sostiene progetti volti a favorire il rafforzamento delle condizioni di legalità per i cittadini e le imprese, è stato distribuito anche a tutti gli alunni delle province di Potenza, Caserta, Bari, Crotone e Palermo.

Nella consapevolezza che alla delicata opera di formazione e istruzione dei piccoli cittadini debbano cooperare tutte le istituzioni, la Polizia di Stato si avvicina ai giovani studenti, utilizzando personaggi a fumetti, per contribuire all’educazione e al rispetto delle regole ed alla conoscenza dei valori su cui si fonda la nostra società.

La novità per l’edizione di quest’anno, è l’ampio spazio dedicato ai temi della Carta Costituzionale, dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale, in linea con la neo reintrodotta materia dell’Educazione Civica nei programmi scolastici. I supereroi della legalità Vis e Musa, protagonisti del diario, racconteranno agli studenti il significato e l’importanza della Costituzione, illustrando il contenuto dei primi 12 articoli che ne costituiscono i principi fondamentali in un inserto ritagliabile.

Attraverso le avventure di Vis e Musa e dei loro amici a quattro zampe Lampo e Saetta saranno affrontati anche i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di internet e dei social network, ma anche dei fenomeni di devianza giovanile più comuni quali il bullismo e il cyberbullismo.

