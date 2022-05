(AGENPARL) – dom 22 maggio 2022 Nella quarta giornata del Salone internazionale del libro di Torino la Polizia di Stato prosegue con un ricco calendario di eventi e presentazioni che si terranno all’interno del padiglione Oval V150.

Nel corso della mattinata sarà ospite dello stand Geronimo Stilton, il simpatico topo giornalista creato dalla fantasia di Elisabetta Dami che porterà in dono Il piccolo libro della legalità, con l’introduzione di Manfredi Borsellino, poliziotto figlio del magistrato vittima della mafia, realizzato per la ricorrenza delle stragi di Capaci e via D’Amelio, insieme all’ultima edizione de Il Mio Diario, realizzato dall’Ufficio relazione esterne, cerimoniale e studi storici.

A seguire alle ore 10.30 sarà ospite allo stand della regione Calabria (padiglione oval) per presentare la graphic novel il Commissario Mascherpa, prodotto editoriale della rivista Poliziamoderna, ormai giunto al quarto volume Onorata sanità. Il Commissario Mascherpa dirige il commissariato di Diamante località in provincia di Cosenza. Il fumetto, pensato come veicolo educativo di legalità verso i giovani, è anche uno strumento di solidarietà poiché il ricavato della vendita è destinata al piano Marco Valerio un progetto nato per dare sostegno concreto alle cure delle malattie pediatriche croniche dei figli dei dipendenti della Polizia di Stato. Presso lo stand è possibile acquistare i 4 volumi già pubblicati (La Rosa d’argento, Mare Nero, Banditi e Onorata Sanità).

Seguirà nel pomeriggio la presentazione di FaceBic. Identikit di un ‘900 novarese in cui l’autore Raffaele Iacaruso, in servizio presso il Gabinetto provinciale di Polizia scientifica della questura di Novara, attraverso 74 ritratti racconterà come sia possibile illustrare una parte della storia del nostro Paese a partire dalla penna Bic. Iacaruso sarà disponibile a rispondere a eventuali domande del pubblico e si cimenterà con la sua biro nel disegnare il volto del commissario Mascherpa.

Chiude le presentazioni Massimiliano Tedesco, in servizio presso il Tribunale per i minorenni di Torino, che parlerà della sua silloge in versi sciolti nel volume Domani è un altro buongiorno alternativo, un percorso interiore ricco di riflessioni ed emozioni sulla vita di tutti i giorni.

Torino,22 maggio 2022

