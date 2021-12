(AGENPARL) – sab 04 dicembre 2021 LA POLIZIA DI STATO A “PIU’ LIBRI PIU’ LIBERI”

Per il 1° giorno della Fiera nazionale della piccola e media editoria Più libri, più liberi al Convention center La Nuvola, Poliziamoderna ha ospitato presso lo stand L19 alcune Unità cinofile della Polizia di Stato. Protagonisti di questa giornata sono stati infatti i poliziotti a 4 zampe e i loro conduttori, rappresentati visivamente all’interno dello spazio espositivo da un pannello grafico disegnato da Daniele Bigliardo, noto al grande pubblico per essere una delle matite di Dylan Dog. Il poster riproduce la 2^ di copertina di Onorata sanità, il 4° volume a fumetti che racconta le indagini de Il commissario Mascherpa, nel quale è presente un omaggio al lavoro dei cinofili della Polizia di Stato.

Tra i prodotti editoriali che sarà possibile sfogliare e acquistare presso lo stand, i cui proventi sono destinati al “Piano Marco Valerio” del Fondo assistenza della polizia, in esclusiva il libro fotografico Cani&Eroi – Storie di poliziotti dal fiuto speciale, edito dalla Polizia di Stato e realizzato a cura dell’Ufficio relazioni esterne, cerimoniale e studi storici.

Il volume mostra le storie di vita e di servizio di Ares, Kira, Pocho, Dogan, Night Spirit, Amper, Leo (il labrador che individuò la bambina sotto le macerie ad Arquata del Tronto (AP), Yoghi Bruce, Maicon e Drago, cani poliziotto appartenenti alle varie specialità cinofile – antidroga, antiesplosivo, prevenzione generale e ordine pubblico, ricerca e soccorso, ricerca resti organici e tracce ematiche – raccontate nel quotidiano e nelle loro imprese eroiche dalle parole del giornalista e addestratore cinofilo Roberto Gasbarri.

Con la prefazione di Alberto Angela, il noto divulgatore scientifico del piccolo schermo, il libro è impreziosito dal photostory che illustra spaccati della vita operativa delle Unità cinofile e il rapporto ancestrale che lega l’uomo e il cane.

Durante le giornate della Fiera, inoltre, presso lo stand di Poliziamoderna sarà possibile anche conoscere le varie Specialità della Polizia di Stato attraverso libri fotografici – Le ali della polizia (sugli elicotteri e aerei di servizio, realizzato da Massimo Sestini), e Polizia e motori, la lunga strada insieme (dedicato ai mezzi della Polizia di Stato, dalle origini ai giorni nostri) – ma anche “dal vivo”: infatti, presso lo spazio espositivo si alterneranno i piloti degli elicotteri della polizia, i Cinofili insieme ai loro “colleghi” a quattro zampe, e la Polizia stradale, che farà giocare i visitatori più giovani con il gioco di ruolo Instradando dedicato alla sicurezza e all’educazione stradale.

Un libro al giorno e un amico al giorno: ci verranno a trovare personaggi del mondo dello spettacolo, del giornalismo

Infine, da non mancare, l’appuntamento con il “Pacco alla Camorra”, un’iniziativa che vede Poliziamoderna in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata: sarà possibile acquistare presso lo stand i “pacchi” contenenti prodotti culinari provenienti dalle terre conquistate alla malavita e i cui proventi andranno ad NCO (Nuova Cooperazione Organizzata).

I proventi della vendita di tutti i prodotti in esposizione allo stand di Poliziamoderna, saranno interamente devoluti al Piano Marco Valerio del Fondo assistenza della Polizia di Stato, per dare un concreto aiuto ai figli dei poliziotti affetti da gravi patologie.

Roma, 4 dicembre 2021

