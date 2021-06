À Strasbourg, une trentaine de producteurs se sont associés pour proposer des produits frais et locaux. Fruits et légumes, viandes, produits transformés, épicerie et vins… La Nouvelle Douane propose une multitudes de produits mis en avant par les producteurs eux-mêmes qui assurent une permanence régulière au magasin, référencé sur la plateforme « Frais et local ». Rencontre avec Philippe Boehmler, directeur du magasin et éleveur de viande bovine à Strasbourg, puis avec Jean-Michel Mathis, maraîcher, et Nathalie Dettling, productrice de fruits, dans leurs exploitations respectives.

