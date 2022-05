(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 Newsletter dell’Università di Milano-Bicocca

N° 4 | Aprile 2022

[Milano-Bicocca alza la no tax area a 25mila euro](https://bnews.unimib.it/blog/milano-bicocca-alza-la-no-tax-area-a-25mila-euro/)

Nuovi benefici economici per gli studenti: innalzamento della no tax area e riduzione del contributo unico

Quello paterno non sarà più trasmesso in via automatica. Giorgia Serughetti commenta la sentenza della Corte Costituzionale

Durante la Settimana dell’Astronomia è stato presentato il libro “notte siriaca” della professoressa Monica Colpi. Ne abbiamo parlato con l’autrice

L’artista, atteso sulle spiagge italiane a partire dal 2 luglio, ha presentato davanti agli studenti dell’ateneo il suo progetto per ripulire litorali, laghi, fiumi e fondali

Con il campione di pattinaggio continua il viaggio alla scoperta degli studenti entrati nel programma di Dual career di Milano-Bicocca

«Ma la ricerca è sempre un lavoro di gruppo» sottolinea la scienziata

La centralità di quelle “critiche” non deve far venir meno l’attenzione alle altre che sono fondamentali per la nostra industria. L’analisi del fabbisogno in Italia

Succede quando la creatività incontra la scienza, come nell’installazione realizzata insieme ai microbiologi di Milano-Bicocca

