Oggetto: comunicato stampa

La nazionale italiana di calcio a 5 sorde ha incontrato gli

studenti di Albinea

Tante curiosità di vita e sport ed è nato il segno-nome in

lis della Reggiana

Domani pomeriggio, al Ct Albinea, la partita con la Ca’ Rossa Bagnolo di serie

a2

ALBINEA (26 marzo 2022) – Agli ordini del CT Mario Lovo la Nazionale di Calcio

a 5 femminile sorde sta vivendo nella palestra del CT Albinea un lungo week

end di preparazione ai campionati europei. Oltre alle sedute di allenamento

giocatrici e staff della squadra si sono resi disponibili per un incontro i giovani

della comunità locale e l’Istituto Comprensivo di Albinea ha colto l’occasione

per far vivere una bella opportunità formativa ai propri studenti.

Il Direttore Tecnico, Rocco Cericola, ha svolto anche la mansione di interprete

nella lingua dei segni e gli studenti della classe terza di Borzano accompagnati

dalla professoressa, Maria Mistrorigo, hanno colto l’occasione per un dialogo

quanto mai singolare con le atlete, un dialogo che era stato preparato in classe

e che si con tantissime domande e risposte si è sviluppato in palestra.

All’incontro con gli studenti hanno partecipato anche Ottavia Soncini,

consigliera della Regione Emilia-Romagna, Daniele Menozzi, assessore allo

Sport del Comune di Albinea e Roberto Zanini, presidente della Cooperativa

Sportiva di Comunità Pol. Quadrifoglio, soggetto titolare del progetto del centro

federale dello Sport Sordi di Castelnovo ne’ Monti.

Fra le tante domande degli studenti sono uscite quelle relative all’attività

sportiva, così come quelle a riguardo della vita personale delle giocatrici sorde.

Da come si comunica con l’arbitro e con l’allenatore durante una partita di

calcio a 5 a come si affrontano le difficoltà quotidiane nel fare la spesa o sul

posto di lavoro. Fra le atlete ci sono studentesse universitarie ed operaie,

mamme e disability manager, postine e consulenti del lavoro. Le loro storie di

vita e di sport, raccontate in lingua dei segni hanno lasciato a bocca aperta gli

Marco Barbieri