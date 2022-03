(AGENPARL) – Roma, 04 marzo 2022 – Gli alleati della NATO hanno respinto la richiesta dell’Ucraina di istituire e applicare una no-fly zone sull’Ucraina, dicendo che porterebbe a un conflitto più ampio e devastante in tutta Europa.

“Non facciamo parte di questo conflitto e abbiamo la responsabilità di garantire che non si intensifichi e si diffonda oltre l’Ucraina”, ha detto il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg in una conferenza stampa venerdì a Bruxelles, facendo eco alle dichiarazioni rilasciate da funzionari della Casa Bianca diversi giorni. fa circa se una no-fly zone.

Per più di una settimana, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto una no-fly zone sul suo paese, il che significherebbe che le risorse statunitensi e NATO verrebbero utilizzate per abbattere potenzialmente aerei e missili russi, il che potrebbe aggravare il conflitto. All’interno degli Stati Uniti, almeno un membro del Congresso, il rappresentante Adam Kinzinger (R-Ill.), ha proposto una no-fly zone, attirando una condanna significativa.

“Comprendiamo la disperazione, ma crediamo anche che se lo facessimo (una no-fly zone) finiremmo con qualcosa che potrebbe portare a una vera e propria guerra in Europa che coinvolge molti più paesi e molte più sofferenze”, ha detto Stoltenberg .

Stoltenberg ha affermato che l’unico modo in cui potrebbe essere applicata una no-fly zone comporterebbe l’abbattimento di aerei della NATO contro quelli russi.

“Gli alleati concordano sul fatto che non dovremmo avere aerei della NATO che operano nello spazio aereo ucraino o truppe della NATO che operano in territorio ucraino”, ha affermato il capo della NATO.

Nel frattempo, Zelensky e altri hanno chiesto alla NATO di inviare aerei da guerra in Ucraina, che non è membro della NATO o dell’Unione Europea. Circa una settimana fa, i rapporti indicavano che alcuni membri della NATO avrebbero inviato aerei da combattimento in Ucraina, ma non si è mai materializzato. Alcuni membri e partner della NATO hanno inviato armi, compresi missili anticarro in Ucraina da quando è scoppiato il conflitto il 24 febbraio.

“Ogni alleato in un modo o nell’altro sta venendo in aiuto dell’Ucraina”, ha detto venerdì il segretario di Stato americano Antony Blinken. “Ogni alleato in un modo o nell’altro sta contribuendo a rafforzare la stessa NATO”.

Durante la notte, le forze russe e ucraine hanno combattuto vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina, danneggiando diversi edifici, il che ha suscitato il timore di una fusione nucleare simile a quella di Chernobyl. Ma i funzionari atomici delle Nazioni Unite hanno affermato venerdì che nessun reattore è stato danneggiato durante i combattimenti.

Zelensky giovedì ha nuovamente chiesto una no-fly zone, secondo un video pubblicato sui social media. La no-fly zone, ha aggiunto, assicurerebbe che nessun impianto nucleare venga danneggiato.

“È un crimine di guerra attaccare una centrale nucleare. Il bombardamento da parte di Putin della più grande centrale nucleare d’Europa porta il suo regno del terrore un passo avanti”, ha affermato anche l’ambasciata americana a Kiev in un post su Twitter.

It is a war crime to attack a nuclear power plant. Putin's shelling of Europe's largest nuclear plant takes his reign of terror one step further. #TheHague #Zaporizhzhia #StandwithUkraine — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 4, 2022

Se la centrale nucleare viene ulteriormente danneggiata o attaccata intenzionalmente, non è chiaro cosa farebbero i membri della NATO. Stoltenberg non ha affrontato tali preoccupazioni durante la conferenza stampa di venerdì, ma ha semplicemente affermato che la sua alleanza non avrebbe imposto una no-fly zone.

“Le azioni sconsiderate intorno alla centrale nucleare di ieri sera evidenziano i pericoli di questa guerra”, ha detto. “La guerra è pericolosa e le operazioni militari che combattono i conflitti intorno alla centrale nucleare aumentano il pericolo”.

Funzionari russi del ministero della Difesa hanno affermato che il danno allo Zaporizhzhia è stata una “orribile provocazione” da parte dell’esercito ucraino, secondo i media statali.

“Ieri sera il regime nazionalista di Kiev ha tentato di compiere un’orribile provocazione nell’area circostante la stazione”, ha detto venerdì il portavoce del maggiore generale Igor Konashenkov.

Ha detto che le forze ucraine hanno attaccato le truppe russe intorno alle 2 del mattino ora locale e hanno aperto il fuoco su una struttura vicino all’impianto per “provocare un attacco di rappresaglia sull’edificio”. Zelensky ha negato che le sue forze abbiano provocato l’attacco.

Nel frattempo, i giorni a venire, ha aggiunto Stoltenberg, “probabilmente saranno peggiori” perché ci si aspetta che le forze russe introducano armi più pesanti dopo essere state ostacolate dall’esercito ucraino su diversi fronti.

“Con città sotto assedio, scuole, ospedali ed edifici residenziali bombardati. Azioni spericolate intorno a una centrale nucleare la scorsa notte e molti civili uccisi o feriti. È probabile che i giorni a venire siano peggiori, con più morte, più sofferenze e più distruzione”, ha detto.