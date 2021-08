(AGENPARL) – lun 16 agosto 2021 “LA MODERAZIONE TALEBANA” Lorenza Morello

La prima cosa che salta agli occhi a osservare ciò che sta drammaticamente accadendo a Kabul e di cui troppo poco si parla è che, come sempre, in Italia alla prima occasione salta fuori il più straccionesco antiamericanismo. Gli Stati Uniti dopo aver lasciato sul terreno afgano qualche migliaio di ragazzi e ragazze, dopo aver speso miliardi e miliardi e miliardi di dollari adesso, grazie a Biden, se ne sono andati, restituendo l’Afghanistan agli afghani e al loro esercito, dopo averlo armato e addestrato di tutto punto.

Conosco molto bene quel paese difficile e martoriato, decenni di guerra non hanno prodotto alcunché di quanto si auspicava il popolo (quello non integralista), tra l’altro la fetta più consistente di popolazione pari al 65%. Li ho visti rassegnati, svuotati da ogni risentimento o aspirazione.

Senza volermi esprimere sulle decine di falsi perseguitati afgani che hanno riempito in questi anni tutto l’Occidente frignando della cattiveria dei talebani, mentre facevano conferenze stampa e interviste a pagamento, anziché essere tra la propria gente a difendere le proprie madri e le proprie mogli ed i propri figli con un fucile in mano, preferivano inveire contro USA e alleati che intanto morivano al posto loro. Ebbene, e lo dico in particolare ai tanti “saputi” che parlano di “Islam religione di pace” adesso sotto lo sguardo del mondo non ci sono i sanguinari Marines americani o i selvaggi Paracadutisti della Folgore che torturano un popolo. No, adesso davanti alle coscienze del mondo non c’è altro che L’ISLAM, nulla di più e nulla di meno. Con i suoi riti, le sue credenze, il suo agire. E nonostante io resti intimamente convinta degli errori gravissimi compiuti dall’occidente tutto, in quello sfortunato paese, compreso un ripiegamento troppo veloce e quasi senza condizioni, chi in queste ore stupra, decapita, tortura, amputa e uccide uomini, donne, ragazze/i e bambine/i musulmani, non sono dei ragazzotti di New York o della periferia di Pisa. Non sono altro che Islamici afghani intenti a riaffermare il loro credo su chi sempre islamico lo aveva modificato.

Quindi questo sangue ricadrà totalmente su chi lo verserà e su nessun altro.

I Talebani sono entrati a Kabul.

Dopo 20 anni e migliaia di morti, si torna al punto di partenza. L’inizio quasi certo di un’altra pagina di orrori e di morti. Da oggi tutto l’occidente è più debole. L’ennesima conferma che la Democrazia non può essere esportata, soprattutto in paesi le cui tradizioni sono così diverse dalle nostre, in cui le popolazioni hanno bel altri principi ed usanze.

Quello che più spaventa tutto il mondo islamico integralista, è la cultura tra le donne, una donna colta è il male, da perseguire e abbattere, dapprima con minacce e percosse, se non redenta sfigurata con l’acido e, se scomoda al potere, l’eliminazione.

Quelle donne che avevano pensato di alzare la testa, di emanciparsi, di studiare, le donne che veramente aspiravano al cambiamento della società Afghana. Quelle donne senza diritti, e senza aspettative, quelle donne lapidate perché il marito si è mangiato la dote e stufo di lei, non potendola ripudiare e rimandare a casa del padre perché dovrebbe restituire la dote, con abili strategie collaudate crea un pretesto con altri uomini facendola passare per una donna facile e lasciva, il cui unico epilogo è la lapidazione.

E le donne sono le madri di quel popolo sottomesso e senza più aspirazioni, illuso, sedotto e abbandonato dall’occidente, dove l’unica forza la trovava in qualche giovane con ideali muovi e con la volontà di cambiare.

Lorenza Morello

Giurista d’impresa

Mediatore Civile Professionista

cultrice di diritto civile

Presidente nazionale APM

A.D.R. & Conflict Management

