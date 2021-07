(AGENPARL) – lun 05 luglio 2021 Un racconto propositivo per immagini sul futuro di un città fuori dai cliché che urla la sua bellezza e mostra le sue ferite. Protagonisti quattordici artisti che abitano Roma sentimentalmente e professionalmente, per la prima volta insieme in un docu-film per suggerire le possibilità di un riscatto culturale.

LA LUCE DI ROMA

Un film di Guido Talarico

Andreco

Gianni Dessi

Piero Pizzi Cannella

Oliviero Rainaldi

Dirk Vogel

Ra di Martino

Marco Tirelli

Pietro Ruffo

Silvia Giambrone

Cesare Pietroiusti

Veronica Montanino

Matteo Basilè

Gian Maria Tosatti

Roberta Coni

E con la partecipazione di Aurora Talarico

Anteprima assoluta

Giovedì 8 luglio – Ore 21:30

[Floating Theatre](https://customer158.musvc1.net/e/t?q=8%3dIXL%26G%3dI%26G%3dGcNW%263%3dVRUGVJ%26N%3dv6s4oOBI7_Mivd_Xs_Kexh_Ut_Mivd_WxPAR.xE36BB2BBAs6BKs.DB_Kexh_Ut%269%3d5N7QuT.20B%26B7%3dWIaLe)

Laghetto dell’EUR

Ingresso Viale Africa

🔊 Listen to this