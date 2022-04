(AGENPARL) – ven 15 aprile 2022 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 15 aprile 2022

LA LIBRERIA DEI PODCAST DELLA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZE CHE CI HANNO CAMBIATO LA VITA

Il trailer dei quattro nuovi episodi

Riprende la programmazione di Sentenze che ci hanno cambiato la vita: un racconto con le voci dei giudici costituzionali su alcune decisioni della Consulta che, dal 1956 ad oggi, hanno inciso profondamente nella vita delle persone e delle istituzioni, tappe di un cammino di crescita del nostro Paese grazie all’attuazione della Costituzione e dei suoi valori.

Quattro nuovi episodi, in uscita da venerdì 22 aprile 2022, come sempre a cadenza settimanale.

Fino al 1975 l’aborto è punibile con il carcere, per i medici e le donne che vi ricorrono. Poi la sentenza 27/1975 della Corte costituzionale cambia il corso della storia: ne parla il vicepresidente della Corte Nicolò Zanon.

Il giudice Giovanni Amoroso racconta la storia racchiusa nella sentenza 119/2015, che ha inciso in modo determinante nella vita degli stranieri riconoscendo loro la possibilità di accedere al servizio civile.

Il ruolo cruciale della Consulta nel garantire la proporzionalità della pena, principio fondamentale della sentenza 40/2019 sulle sostanze stupefacenti, emerge invece dal racconto del giudice Francesco Viganò.

La giudice Maria Rosaria San Giorgio ripercorre infine la storia e la battaglia di Rosa Oliva, fino alla sentenza 33/1960 della Corte costituzionale, che finalmente consente alle donne l’accesso alla magistratura e a tutti gli impieghi pubblici.

Il tema musicale In cammino, che fa da punteggiatura a ciascun Podcast della serie Sentenze che ci hanno cambiato la vita, è stato composto ed eseguito dal Maestro Riccardo Cimino, con Tommaso Orioli e Andrea Giovalè.

Roberto Pedicini è la voce della sigla, composta dal Maestro Cimino.

🔊 Listen to this