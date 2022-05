(AGENPARL) – sab 28 maggio 2022 La Lega in piazza anche a Perugia per il SÌ al referendum sulla giustizia del 12 giugno

La Lega Perugia è tornata in piazza, a Pian di Massiano e in Piazza Matteotti, per sensibilizzare e informare i cittadini sui temi del referendum del 12 giugno per il SÌ alla riforma della giustizia: riforma del CSM, equa valutazione dei magistrati, separazione delle carriere, limiti agli abusi della custodia cautelare, abolizione del decreto Severino.

“Il paese ha bisogno di una giustizia più giusta – spiega il Sen. Simone Pillon, commissario Lega Perugia – Abbiamo numeri da capogiro, mille casi di ingiusta detenzione ogni anno che provocano 28 milioni di risarcimenti a carico dell’erario dello Stato. Abbiamo processi lumaca che durano mediamente 6,7, 8 anni e già il processo è una pena di per sé. È necessario mettere mano alla riforma della Giustizia, se aspettiamo che questa venga dal Parlamento chissà quanto tempo ancora dovremo aspettare. Una precisa volontà popolare espressa con il Referendum potrà accelerare questa gravosa ma indispensabile riforma – conclude Pillon -, tutti a votare il 12 di giugno e tutti a votare Sì”.

In questo week end tanti i gazebo Lega organizzati nelle piazze dell’Umbria: Assisi, Città della Pieve, Città di Castello, Foligno, Gualdo Tadino, Gubbio, Magione, Marsciano, San Giustino, Todi, Torgiano, Umbertide, Narni e Terni.

