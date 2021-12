(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 E nei prossimi mesi, Icons di Steve McCurry

Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica | Assessorato al Turismo Comune di Riccione | [Versione web](https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=6ksk/5yau/rs/1k1/1gvv/rs/rs)

ELLIOTT ERWITT FAMILY

IN MOSTRA A RICCIONE

La grande fotografia è in arrivo a Riccione: dal 19 Dicembre avremo l’onore di ospitare, a Villa Mussolini, due nomi che hanno fatto la storia dell’arte dello scrivere con la luce.

Il primo appuntamento è con Family, una raccolta di 58 scatti in bianco e nero selezionati personalmente dall’autore Elliott Erwitt insieme alla curatrice Biba Giachetti che include, oltre a numerose immagini iconiche, fotografie completamente inedite.

Un piccolo campionario di storie umane che racconta l’evoluzione della famiglia dal dopoguerra all’inizio del nuovo millennio. Questo tema universale è interpretato con lo stile unico di Erwitt, potente e leggero, romantico o gentilmente ironico, che ha reso questo artista uno dei fotografi più amati e seguiti di sempre.

Nato a Parigi nel 1928 da una famiglia russa di origini ebraiche, Erwitt ha trascorso l’infanzia in Italia per poi trasferirsi negli Stati Uniti, prima a New York e poi a Los Angeles.

Orari di apertura ordinari:

dal Martedì alla Domenica dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00

Orari di apertura durante le Festività:

24 e 31 Dicembre aperto solo dalle ore 9:30 alle 13:00

dal 26 al 30 Dicembre e dal 2 al 6 Gennaio compresi aperto dalle ore 9:30 alle 19:00

1° Gennaio aperto solo dalle ore 14:30 alle 19:00

Tariffe ufficiali – audioguida inclusa:

Biglietto intero € 12,00

Biglietto ridotto € 10,00 per gruppi di almeno 12 persone e convenzioni

Biglietto ridotto speciale € 5,00 per scolaresche e under 18

Ingresso gratuito per minori di 6 anni, 2 accompagnatori per classe, disabili e un accompagnatore per disabile

Diritto di prenotazione € 1,00 a persona

I biglietti di ingresso a tariffa convenzionata e senza diritto di prenotazione possono essere acquistati con le seguenti modalità:

🔊 Listen to this