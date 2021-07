(AGENPARL) – dom 25 luglio 2021 La Giunta stanzia 250 mila euro per l’adeguamento dell’edificio che ospita le scuole Gramsci e Pascoli a Favaro Veneto. Zaccariotto: “Interventi per garantire ai nostri studenti un edificio sicuro”

La Giunta comunale, riunita nei giorni scorsi in web conference, ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, il progetto definitivo che comprende quello di fattibilità tecnica ed economica e che riguarda la ristrutturazione, la dipintura delle pareti della palestra e la riqualificazione dell’impianto termico del complesso edilizio che ospita la scuola media “Gramsci” e quella elementare “Pascoli”, a Favaro Veneto.

In generale l’intervento, d’intesa con la Municipalità, prevede la realizzazione delle nuove reti di distribuzione con sostituzione dei sistemi di regolazione nei singoli ambienti; inoltre si prevede la sostituzione dei componenti dell’impianto a servizio della palestra oltre alla sostituzione dell’intera controsoffittatura. Tutti interventi che saranno eseguiti con un investimento di 250mila euro e che saranno conclusi, salvo imprevisti, senza arrecare disguidi al regolare svolgimento delle lezioni.

“Un ulteriore intervento che consentirà alla scuola di avere un impianto di riscaldamento completamente nuovo e funzionante. Già a dicembre scorso eravamo intervenuti ma, alla luce della situazione che abbiamo trovato, si è reso necessario procedere con lavori più radicali che consentiranno agli studenti, con l’arrivo dell’inverno, di poter trovare ambienti riscaldati – spiega Zaccariotto. Una delibera che la Giunta ha approvato assieme all’altra con la quale abbiamo dato il via libera ad interventi per ulteriori 250mila euro e che, tra i lavori previsti, andrà a mettere in sicurezza anche altre scuole come la ‘Goretti’, la ‘Rodari’, la ‘Foscolo’ e il nido ‘Cappuccetto Rosso’. Un piano sempre più capillare sul territorio e che ci consente di dare ai tanti studenti e bambini che frequentano queste strutture luoghi sempre più sicuri”.

Venezia, 25 luglio 2021

