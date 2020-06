LA GIUNTA COMUNALE APPROVA MISURE A SOSTEGNO DELLA RIPRESA SOCIO-ECONOMICA

(AGENPARL) – BOLZANO, sab 06 giugno 2020

Messi a disposizione 1.450.000 per l’esenzione del canone Cosap, per il rinnovo dei buoni spesa alimentari e per maggiori contributi alle associazioni

Stamane la Giunta comunale di Bolzano riunita in seduta

straordinaria ha approvato alcune misure di stimolo e sostegno alla

ripresa socio economica. Nel corso di una videoconferenza stampa il

Sindaco Renzo Caramaschi ed il vice Luis Walcher ne hanno

illustrato i contenuti .

“L’emergenza sanitaria Covid-19 – hanno detto Sindaco e Vice-

sta avendo un impatto economico negativo senza precedenti e sta

causando una recessione globale, colpendo – seppure in

modalità e misura non identica – molti settori economici e

tutte le aree geografiche. Le previsioni di calo del PIL nel 2020

continuano a peggiorare nonostante la graduale riapertura delle

attività economiche. La Commissione Europea prevede un calo

del PIL italiano del 9 5%. Secondo le stime della Banca d’Italia,

il crollo è stimato tra il ed il 13%. Per la provincia di

Bolzano, dove il turismo rappresenta una forza trainante

dell’economia, la Camera di commercio stima un calo del PIL per il

2020 compreso tra il 7 e l’11%. Le banche centrali, i governi e la

Commissione europea hanno deciso misure di sostegno economico e

finanziario eccezionali. Ad esse si aggiungono le misure della

Provincia di Bolzano, quali ad esempio la sospensione della prima

rata dell’IMI fino al 15 dicembre. In questo contesto, anche a

livello comunale- ha specificato il Sindaco Caramaschi- sono

possibili ulteriori interventi di supporto per la ripartenza delle

attività che possono riguardare il canone COSAP per gli

esercizi pubblici e commerciali e attività assimilabili; la

riapertura dei cantieri e dei mercati cittadini in condizioni di

sicurezza; l’incremento dei buoni per spesa alimentare per le

famiglie indigenti; l’aumento dei fondi per i contributi

all’associazionismo per fare fronte ai maggiori costi ed alle

minori entrate legate all’emergenza Covid-19”.

Stamane la Giunta ha deciso con una modifica da apportare al

relativo Regolamento, di estendere l’esenzione totale del pagamento

della COSAP, dall’inizio della pandemia (inizio marzo) a fine

anno (2020). Le minori entrate per il Comune ammonteranno

indicativamente a 500.000 Euro che saranno coperti con applicazione

dell’avanzo di amministrazione 2019.

Per alleviare l’effetto della crisi sulle famiglie più

fragili, visto anche il già sensibile calo occupazionale,

oltre al contributo statale per i buoni spesa alimentare per

famiglie indigenti già distribuito (562.000 Euro di cui

hanno beneficiato circa 1.580 famiglie), la Giunta comunale ha

deciso di incrementare tale contributo con fondi propri per un

nuovo importo di 350.000 Euro ad un migliaio di famiglie, da

erogarsi secondo le modalità già applicate.

“La ripartenza socio-economica della Città – hanno detto

Sindaco e Vice – dipende anche dalla presenza e dalla

vivacità dell’ associazionismo, che produce servizi

fondamentali ed è di supporto diretto ed indiretto al

tessuto socio-economico. L’associazionismo sociale, culturale e

sportivo ha subito pesantamente la crisi sia per la cancellazione

di molte iniziative, che per l’incremento dei costi per la

sicurezza e per le minori entrate. La Giunta ha deciso di integrare

il sostegno al’associazionismo, incrementando i fondi dei

rispettivi capitoli di spesa, stanziando ulteriori 600.000

Euro (+10% di quanto previsto)”.

Per quanto riguarda ‘IMI, si attendono interventi legislativi da

parte della Provincia, per capire la portata delle agevolazioni e

la loro copertura finanziaria. In sintesi gli interventi di

sostegno – limitati al 2020 – comporteranno un maggiore onere per

il Comune stimabile in 1.450.000 Euro.

Link videoconferenza stampa

https://www.youtube.com/channel/UCYHPRWTq2wePvxkD1ICl1Fw