(AGENPARL) – gio 16 giugno 2022 La Giunta approva lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi “Ballarin” a S. Pietro in Volta e “Marella” a Pellestrina

La Giunta comunale, riunita oggi, ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, due progetti definitivi comprensivi dei progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi a due importanti strutture sportive dell’isola di Pellestrina.

“Si tratta di due importanti interventi che riguarderanno l’impianto sportivo ‘Ballarin’ a San Pietro in Volta e l’impianto sportivo ‘Marella’ di Pellestrina – commenta Zaccariotto – che interessano nel primo caso la sistemazione delle aree esterne degli impianti e il rifacimento del campo da calcio e, nel secondo, la sistemazione delle aree esterne e degli spogliatoi. Lavori che riusciremo a realizzare grazie alle importanti donazioni che sono arrivate da parte dei cittadini in seguito alla disastrosa Aqua Granda del novembre del 2019 e che ci consentono oggi di destinare a ciascuna delle due strutture esattamente 215 mila euro. Grazie a tutti coloro che hanno donato e che oggi consentiranno agli abitanti di quelle zone di poter contare su impianti sportivi con più alti livelli di manutenzione e modernità”.

Nello specifico quindi, per quanto riguarda l’impianto sportivo ‘Ballarin’ di S. Pietro in Volta, si procederà alla manutenzione puntuale mirata a ripristinare interamente l’area garantendo massimi livelli di sicurezza, la fruibilità e l’efficienza dell’impianto sportivo. L’intervento più consistente riguarderà infatti il rifacimento del campo da calcio, nel quale si rileva un cedimento del terreno lungo il perimetro dell’area. Il nuovo manto sarà realizzato in erba naturale con un sistema di drenaggio e con l’installazione di un nuovo impianto d’irrigazione.

Con il secondo progetto, quello relativo all’impianto sportivo ‘Marella’ di Pellestrina, si procederà con la manutenzione puntuale della struttura dove sono situati gli spogliatoi. Inoltre si faranno lavori per la sistemazione del complesso di recinzioni e cancelli, di parte dei percorsi pedonali e alcuni altri lavori distribuiti nell’area dell’impianto. In particolare si interverrà proprio sul corpo spogliatoi, fortemente colpito dall’acqua alta di novembre 2019, che ne ha danneggiato finiture e rivestimenti interni ed esterni.

“Grazie al sindaco, alla giunta e a coloro che hanno donato nel 2019 soldi alla città per la sua ripartenza e per andare a sistemare aree che furono profondamente colpite in seguito a quella triste alluvione che causò, proprio a Pellestrina, la morte di Giannino Scarpa al quale nelle scorse settimane abbiamo deciso di intitolare un’area verde a perenne memoria”, commenta il Consigliere delegato alle Isole Alessandro Scarpa Marta. “Grazie all’impegno di questa Amministrazione e ai tanti lavori fatti possiamo dire di essere più al sicuro e ciò che accadde non dovrebbe più verificarsi. Con questo spirito l’intera comunità di San Pietro in Volta e di Pellestrina accoglie la bella notizia dei lavori agli impianti sportivi ‘Ballarin’ e ‘Marella’. Interventi che rappresentano un ulteriore, importante e significativo gesto di attenzione da parte dell’Amministrazione verso la nostra Isola, in particolar modo per le giovani generazioni che si avvicinano al mondo dello sport. Un ringraziamento in particolare a tutti i volontari, agli allenatori e alle società sportive che insegnano lo sport ai nostri giovani”.

Venezia, 16 giugno 2022

ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale

🔊 Listen to this