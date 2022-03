(AGENPARL) – mer 09 marzo 2022 La Giunta approva interventi di manutenzione in Città per quasi 3 milioni di euro. L’assessore Zaccariotto: “Fondi destinati principalmente alla gestione territoriale del centro storico e delle Isole”

La Giunta comunale, riunita ieri, ha approvato quattro delibere che riguardano complessivamente la manutenzione ordinaria della città, in particolar modo delle fognature, dei ponti, la pulizia dei rii e della sponde fino alla pulizia delle fontane della terraferma per un totale complessivo di quasi 3 milioni di euro.

Nello specifico, con le prime tre delibere, presentate dall’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, sono stati approvati i progetti definitivi di lavori per 2,8 milioni di euro per la gestione territoriale di Venezia centro storico e delle Isole. In particolare, con la prima delibera sono stati stanziati 1,2 milioni per garantire la viabilità pubblica e la manutenzione delle reti fognarie di Venezia centro storico (zona Sud) per l’anno 2022. Le prestazioni, che avverranno nei sestieri di Santa Croce, San Polo, Dorsoduro e Giudecca e un tratto del Ponte della Libertà saranno le seguenti: interventi sulla pavimentazione delle aree pubbliche presenti nei sestieri sopracitati, sui sistemi fognari, sui ponti presenti nei quattro sestieri più i grandi ponti sul Canal Grande come Ponte degli Scalzi, Ponte della Costituzione, Ponte di Rialto e Ponte dell’Accademia, lo scavo di rii in presenza d’acqua e la messa in sicurezza dei muri di sponda degli edifici e delle fondamenta.

Con la seconda delibera, per un investimento di 1,3 milioni di euro, si procederà con il garantire la stessa tipologia di interventi nei tre sestieri della zona Nord del Centro storico di Venezia, ovvero Cannaregio, San Marco e Castello. Infine, con la terza delibera, si è proceduto ad approvare il progetto definitivo per i lavori di manutenzione per le Isole Lagunari da eseguirsi esclusivamente a seguito di “segnalazione” di guasto o “chiamata” della viabilità pedonale (pubblica e privata soggetta a servitù di pubblico passaggio) e acquea (limitata allo scavo dei rii e dei muri di sponda interni dei rii solo se necessario) delle isole di Murano, Burano, Mazzorbo, Torcello, Sant’Erasmo e Vignole, della viabilità carrabile pubblica di S. Erasmo, nonché delle fognature pubbliche a gravità a gatolo e a tubo. Interventi finanziati con 300mila euro e, come per le altre delibere, le attività saranno svolte da Veritas S.p.A.

“Dopo aver stanziato lo scorso febbraio 600 mila euro per le manutenzioni e l’acquisto di elementi di arredo urbano per il Lido e Pellestrina – spiega Zaccariotto – con queste tre altre delibere andiamo a investire ulteriori 2,8 milioni per garantire il pronto intervento e le sistemazione della nostra città d’acqua. Si tratta di importanti risorse che questa Amministrazione continua a destinare al territorio per garantirne l’efficienza e la funzionalità”.

Sempre in tema di manutenzioni, con la quarta delibera, approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore alla Viabilità e alle Infrastrutture stradali Renato Boraso, sono stati stanziati 100 mila euro per la sistemazione straordinaria delle fontane della terraferma. “Si tratta – afferma Boraso – di interventi alle reti idriche e agli impianti di illuminazione e di pompaggio al fine di aumentare l’efficienza e preservare il valore e lo stato dei beni. Sono inoltre comprese, se necessarie, opere edili alle finiture esterne e pulizia straordinaria. Lavori che inizieranno già nel prossimo mese di aprile e che consentiranno di rendere ancora più belli questi elementi d’arredo urbano e, di conseguenza, anche la nostra città ”.

